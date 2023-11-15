الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

وكيل صحة الإسماعيلية يؤكد استمرار القوافل الطبية المجانية بقرى المحافظة

الدكتور على حطب وكيل
الدكتور على حطب وكيل صحة الإسماعيلية، فيتو

أكد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، على استمرار القوافل الطبية التي تستهدف القرى الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن كل القوافل الطبية تقدم بالمجان وتشمل خدمات التحاليل وصرف الدواء، بالإضافة إلى الجانب التوعوي.  

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قافلة طبية مجانية بالغرابوة 

وكانت مديرية الصحة والسكان في الإسماعيلية نظمت قافلة طبية مجانية بمركز شباب الغرابوة، والتي استهدفت أهالي مركز ومدينة التل الكبير، وذلك على مدار يومين.  

جانب من القوافل، فيتو
جانب من القوافل، فيتو

إجمالى المنتفعين من القافلة 

حيث استقبلت القافلة 783 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".  

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ومن جانبه أشار الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية  حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم 80  صنفا دوائيا، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.  

جانب من القوافل، فيتو
جانب من القوافل، فيتو

عقد ندوات توعوية 

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة. 

 

مؤكدة أنه تم استقبال عدد 170 مواطنًا بعيادة الباطنة و60 مواطنًا بالجراحة و42 سيدةً بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 62  سيدةً، بالإضافة إلى استقبال عدد 217 حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد 47 حالةً، بينما استقبلت عيادة الأسنان عدد 115  حالة، كما استقبلت عيادة الجلدية عدد 70 حالة.
 

 

 

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