الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

وكيل صحة سوهاج يتفقد الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى الهلال

وكيل صحة سوهاج يتفقد
وكيل صحة سوهاج يتفقد الخدمات الطبية،فيتو

قام الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج بزيارة تفقدية لمستشفى الهلال بسوهاج التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي بمرافقة الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية، وكان في استقبالهم الدكتور محمد حسن ياسين رئيس فرع التأمين الصحي بسوهاج والدكتور محمد عبدالرحيم مدير المستشفي وعدد من مسئولي المستشفي. 


وتفقد وكيل وزارة الصحة ومدير فرع التأمين الصحي ومرافقوهم الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفي وأقسامه المختلفة. 

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حيث تم تفقد قسم الاستقبال والأشعة العادية والمقطعية  والمعامل والحضانات والعمليات والعنايات ووحدة الغسيل الكلوي والأقسام الداخلية والصيدلية واقسام المستشفي الأخري.


ومن جانبه أكد وكيل وزارة الصحة أن مستشفي الهلال للتأمين الصحي بسوهاج يعد صرحا متميزا لتقديم الخدمة الطبية للمرضي ويعمل به نخبة من أمهر أطباء المحافظة، لافتًا إلي مستوي الخدمة المتميزة وأساليب وسياسات مكافحة العدوي، مثمنًا جهود المستشفي في خدمة المرضي بالمحافظة.

 

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