نواجه عالما إسلاميا موحدا من السنة والشيعة، جنرال أمريكي يكشف خطط نتنياهو لتدمير المنطقة وتوريط واشنطن

حرب إسرائيل على غزة، كشف الجنرال الأمريكي دوجلاس ماكجريجور، العقيد السابق بالجيش الأمريكي، عن تورط أمريكا في الحرب مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تورط في التصعيد الذي تقوم به إسرائيل في حربها الغاشمة ضد غزة، كاشفًا عن خطط نتنياهو لتدمير المنطقة.

تورط أمريكا في حرب إسرائيل على غزة

وعن حرب إسرائيل على غزة، قال الجنرال الأمريكي دوجلاس ماكجريجور: إن الاحتلال الإسرائيلي شرع في تدمير المقاومة، ولم يفهم أنه يواجه عالم إسلامي موحد من السنة والشيعة.

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الجنرال الأمريكي دوجلاس ماجريجور، فيتو

وأكد الجنرال الأمريكي دوجلاس ماكجريجور أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أوصل أمريكا إلى حيث يريد، وأن أمريكا سوف تنفذ ما يريد حتى تصل للهاوية، مشيرًا إلى أن نتنياهو يريد من أمريكا استخدام أسلحة الدمار الشامل في المنطقة مثلما فعلت في اليابان، يعني بذلك قنبلة هيروشيما ونجازاكي.

بايدن سبب التصعيد في حرب غزة

وعن تورط أمريكا في حرب إسرائيل على غزة، قال الجنرال الأمريكي دوجلاس ماكجريجور: "لا يوجد فهم حقيقي للمخاطر التي تجد إسرائيل نفسها فيها. لقد شرعت إسرائيل نظريًا في تدمير حماس. وهم يواجهون الآن عالمًا إسلاميًا موحدًا على نحو متزايد. لأول مرة منذ ألف عام، يتحد الشيعة والسنة لوقف إسرائيل. وبدلًا من الرد على ذلك، يقوم رئيس الولايات المتحدة بتصعيد هذا الأمر."

وتابع الجنرال الأمريكي دوجلاس ماكجريجور قائلًا: "لقد وصلنا إلى هذا الطريق ذو الاتجاه الواحد وهو طريق مسدود. فإما أن نقتل كل أعداء إسرائيل الذين يبرزون من فوق الجدار أو نفشل ولا مستقبل لنا. لقد أوصلنا نتنياهو إلى حيث يريدنا. سوف نركب معه إلى أسفل التل والقاع عبارة عن هاوية."

نتنياهو يريد تدمير المنطقة

كما أكد الجنرال الأمريكي دوجلاس ماكجريجور على رغبة بنيامين نتنياهو في أن تفعل أمريكا في غزة كما فعلت في اليابان، حيث قال: " يريد السيد نتنياهو منا أن نساعده على أن يفعل بأعدائه في المنطقة ما فعلناه باليابان، حتى لو تطلب الأمر استخدام سلاح من أسلحة الدمار الشامل. لا أعتقد أن هذا في مصلحتنا."



جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الداعم الرئيسي لحرب الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة على غزة، حيث منحت الاحتلال الضوء الأخضر للتدمير والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، الذي يقوم به الاحتلال في غزة.

رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، فيتو

أمريكا تشارك في الحرب الغاشمة على غزة

كما تشارك أمريكا في الحرب بقوات خاصة وقوات بحرية، بالإضافة لإرسال مدمرة "يو إس إس كارني"، المزودة بصواريخ موجهة، وصلت إلى الشرق الأوسط، بمجرد شن إسرائيل لحرب الغاشمة على غزة.

بايدن يصعد في الحرب الإسرائيلية على غزةـ فيتو

وانضمت المدمرة يو إس كارني لحاملة الطائرات "يو إس إس أيزنهاور" ومجموعة السفن الحربية التابعة لها إلى الحاملة “يو إس إس جيرالد فورد” التي سبق نشرها في المنطقة بعد عملية طوفان الأقصى.

كما خططت أمريكا لنقل قنابل دقيقة التوجيه بقيمة 320 مليون دولار إلى إسرائيل، حيث كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن إدارة بايدن أرسلت إخطارًا إلى الكونجرس بهذا الشأن في 31 أكتوبر الماضى.