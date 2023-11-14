الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

خلاف داخلي بالخارجية الأمريكية بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، اعرف التفاصيل

بلينكن، فيتو
بلينكن، فيتو

ألقت الحرب في غزة بظلال قاتمة على وزارة الخارجية الأمريكية التي يسودها خلاف داخلي بسبب دعوة بعض موظفيها لوقف إطلاق النار.

خلاف داخلي وانتقادات متزايدة 

وبحسب مصادر مطلعة، فإن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يحاول التعامل مع الانتقادات المتزايدة داخل صفوف الوزارة بشأن سياسة إدارة الرئيس جو بايدن إزاء الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين.

 ودعا مئات من موظفي الحكومة بشكل علني وفي أحاديث خاصة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأرسلت نحو 3 برقيات تنتقد سياسة الإدارة الأمريكية عبر  قناة المعارضة  الداخلية بالخارجية الأمريكية، والتي تأسست خلال حرب فيتنام وتسمح للدبلوماسيين بإثارة المخاوف بشأن السياسة مع وزير الخارجية الأمريكي دون الكشف عن هوياتهم.

Advertisements

وتركز الانتقادات على دعم بايدن الراسخ لإسرائيل في أعقاب هجمات حماس في السابع من أكتوبر  الماضي، والتي قالت إسرائيل إنها أدت إلى مقتل 1200 شخص.

حملة عسكرية متواصلة علي غزة 

 

وشن الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب ذلك حملة عسكرية متواصلة على غزة تسببت في مقتل أكثر من 11 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

ومنذ بدء الحرب، رفضت واشنطن عدة دعوات من زعماء وقادة عرب وأجانب لمطالبة إسرائيل بوقف الحرب، لكنها دعت إلى هدن إنسانية للسماح بدخول المساعدات وإجلاء الأمريكيين والأجانب.

وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى موظفي وزارة الخارجية أقر بلينكن، الذي عاد لتوه من رحلة استغرقت 9 أيام إلى الشرق الأوسط وآسيا، بالأثر العاطفي الذي أحدثت الحرب على العاملين وكذلك بالانقسامات المحتملة داخل القيادات حول السياسة.

ونقلت وكالة رويترز عن بلينكن قوله في الرسالة: "أعلم أن المعاناة التي سببتها هذه الأزمة بالنسبة للكثيرين منكم لها أثر كبير على المستوى الشخصي".

وأضاف أن "المعاناة المصاحبة لرؤية صور يوميا للرضع والأطفال والمسنين والنساء وغيرهم من المدنيين الذين يعانون في هذه الأزمة أمر مؤلم.. وأنا شخصيا أشعر بذلك".

بلينكن تطرق كذلك إلى الخلافات داخل الوزارة قائلا "أعلم أيضا أن بعض الأشخاص في الوزارة قد يختلفون مع الأساليب التي نتبعها أو لديهم وجهات نظر حول ما يمكننا القيام به بشكل أفضل.. لقد نظمنا منتديات في واشنطن للاستماع إليكم، وشجعنا المديرين والفرق على إجراء مناقشات صريحة مع العاملين حول العالم على وجه التحديد حتى نتمكن من سماع تعليقاتكم وأفكاركم.. لقد طلبت من قيادتنا العليا الاستمرار في القيام بذلك".

وتأتي رسالة بلينكن وسط احتجاجات في الولايات المتحدة ودول أخرى تطالب بوقف إطلاق النار، كما أعلن أحد مسؤولي وزارة الخارجية استقالته بسبب معارضته لاستمرار واشنطن في تقديم مساعدات لإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، نشر أكثر من 500 شخص عملوا في حملة بايدن الانتخابية عام 2020 رسالة اطلعت عليها رويترز تدعو الرئيس الأمريكي إلى دعم الوقف الفوري لإطلاق النار.

ونظمت مجموعة من موظفي الكونجرس وقفة احتجاجية يوم الأربعاء الماضي في مبنى الكابيتول للمطالبة بوقف إطلاق النار، بحسب صور تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينما تشير بعض المصادر إلى وجود "إحباط عميق" بين العاملين في وزارة الخارجية، يقول عدد من المسؤولين إن ترحيب قيادة الوزارة بمجموعة متنوعة من الأصوات لن يغير سياسة بايدن بشكل جذري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل إطلاق النار في غزة الإدارة الامريكية وزير الخارجية الأمريكي الكونجرس جو بايدن

مواد متعلقة

من مختلف الجنسيات، مئات المحامين يتطوعون لمحاكمة إسرائيل بشأن غزة

بلينكن لموظفي الخارجية الغاضبين من دعم إسرائيل: أشعر بالكرب لصور الأطفال لكن لنا أسلوبنا

بلينكن: نعمل على إحلال السلام المستدام من خلال حل الدولتين

بلينكن: نعمل على تجنب وقوع مزيد من الضحايا المدنيين وإدخال المساعدات لغزة

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال يعلن حصيلة القتلى في صفوفه منذ بدء هجمات 7 أكتوبر

دوري أبطال أفريقيا، القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وميدياما الغانى

الأمن يكشف عن حقيقة فيديو إهانة إسرائيلى لفتاتين بمحافظة جنوب سيناء

وزير التعليم: تطبيق المناهج المطورة للمرحلة الإعدادية بدءا من العام الدراسي 2024-2025

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في بداية التعاملات

فريدة النقاش: مقاطعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل تشكل ضغطا على أمريكا

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ 21 مواطنا بالتنازل عن الجنسية المصرية

كرة السلة، مواجهة قوية بين الأهلي والزمالك في ربع نهائي دوري المرتبط

Advertisements

منوعات

المزيد

أحدث طريقة لعلاج هذا النوع من الإدمان

خبيرة لغة الجسد: الأمير ويليام يعاني من التوتر، والسر غامض

الأكبر في العالم، عائلة مكونة من 199 فردا بينهم 38 زوجة تعيش تحت سقف واحد

جون سينا يتضامن مع سكان غزة، قصة فيديو نجم WWE والطفل إياد الذي أثار الجدل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في بداية التعاملات

سعر كيلو الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 14-11-2023 بالأسواق

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء 14-11-2023

المزيد

انفوجراف

فيتوريا vs حازم إمام.. حكاية 48 ساعة أغلقت ملف ثنائي الزمالك بالشمع الأحمر (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان عبدالمعز: الغل والحسد والخيانة ليست من صفات المؤمنين

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية