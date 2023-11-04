السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الاحتلال يجدد قصفه على عدة مواقع في غزة واستشهاد 7 فلسطينيين بمخيم النصيرات

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على غزة، فيتو

غزة الآن، جدد الطيران الإسرائيلي فجر اليوم السبت، قصفه على عدة مناطق في قطاع غزة.

 

قصف غزة 

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية نقلًا عن مصادر محلية بأن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات عنيفة على حي النصر غرب غزة وعلى منطقة العطاطرة والسودانية وشمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

 

حرب إسرائيل على غزة

كما استهدف أيضًا منازل في بيت حانون وجباليا وحي النصر ومحيط المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة، وفي حي التفاح شرق المدينة.

وأشارت إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي جدد قصف منازل المواطنين في مخيمي النصيرات والبريج.

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وأوضحت أن  7 فلسطينيين استشهدوا في غارة "إسرائيلية" على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما شن الطيران الإسرائيلي ومدفعيته عدة غارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي منطقة القرارة شرقها، وفق ما نقلته الوكالة.

وذكرت “وفا” أن القصف أوقع وفق المصادر عددا من الشهداء نساء وأطفال، وعددًا كبيرًا من الجرحى.

 

ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

ودخلت الحرب يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9227 قتيلًا من بينهم 3826 طفلًا بالإضافة إلى 23516 مصابًا.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علمًا أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليًّا.

 

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