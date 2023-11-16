الخميس 16 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

حكاية كاملة الحلقة الثالثة، آية سماحة تقتل والدها وتتصالح مع مشكلاتها النفسية

أبطال حدث بالفعل،
أبطال حدث بالفعل، فيتو

حكاية كاملة الحلقة الثالثة، دارت أحداث مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثالثة حول كاملة التي تقع مغشيًا عليها بين الحضور وعلى الـ run way بسبب تهيؤات تطاردها بوجود والدها حولها في كل مكان، وتنتشر فضيحة كاملة على كل المواقع بينما يلازمها فريد ويواجهها بأمراضها ومشكلاتها وتتمكن كاملة من الهرب وحينما يعرض فريد مساعدتها ترفض وتطرده من منزلها وحياتها.

وتطرد كاملة خلال حكاية كاملة الحلقة الثالثة صديقتها فتتعاون مع عز الدين ضد كاملة وتتسرب على يديهما حقيقة إصابة كاملة بالبوليميا إلى مواقع الأخبار.

تفاصيل الحلقة الاخيرة من مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة

وشهدت حكاية كاملة الحلقة الثالثة أيضًا قرار مفاجئ من كاملة بمواجهة ماضيها وقررت أن تقابل والدها وتكشف له كيف أثر فيها كل الكلام الذي كان يوجهه لها في صغرها فيما يتعلق بجسدها وسمنتها، وقتلته وهربت وتصالحت مع أزمتها ومع عقدة طفولتها في نهاية حكاية كاملة الحلقة الثالثة.

تفاصيل مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثانية

دارت مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثانية حول عرض فريد الزواج على كاملة ولكنها ترفض رفضًا قاطعًا كما ترفض أيضًا عرض عز الدين وهو ما جعله يخرب الأتيليه الخاص بها بعدما أخذت قرضًا لإقامة مشروعها.

وخلال مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثانية ينقذ فريد كاملة بعدما سقطت مغشيًا عليها إثر رؤيتها صورًا لأشخاص لا يراهم غيرها، ويذهب معها لأسرتها فتكتشف وفاة والدتها وفي العزاء يتعرف فريد على شقيقها والذي يعلم منه تفاصيل عن أسرة كاملة وأن والدها تزوج على والدتها وتركهم مما أثر في حالتها النفسية وأنها كانت مخطوبة وتركها خطيبها بسبب بدانتها.

وخلال مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثانية يتم الكشف عن أن كاملة تعاني من الشراهة وتأكل كميات كبيرة من الطعام ثم تأخذ دواء لتتقيأ بعدها، وأنها لديها غرفة في منزلها تحتوي على صنوف من الطعام، كما شهدت مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثانية أيضًا إقدام فريد على مساعدة كاملة على إصلاح ماكينات الأتيليه بالتقسيط.

مسلسل حدث بالفعل الحلقة الأولى

شهدت مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الأولى الكشف عن حياة كاملة النجار، مصممة الأزياء الشهيرة، التي تجسد شخصيتها آية سماحة وهي سيدة أعمال ناجحة ولكن لديها ماض غامض يطاردها لم يتم الكشف منه سوى أن هناك شخص يبتزها وتمنحه الأموال ليصمت، ولديها سيدة في الغالب والدتها تراعيها وتزورها ولكن وهي متخفية، وتكشف الأحداث أنها قد هربت من منزلها لتكون مع عز الدين، كما أنها تعاني من مشكلات صحية تدفعها للقيء المستمر.

تفاصيل مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الأولى

وعلى جانب آخر تلتقي كاملة خلال مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الأولى بطبيب نفسي في كواليس أحد البرامج التليفزيونية التي تظهر بها، وتقابله مرة أخرى في حفل عيد ميلاد صديق مشترك ومنذ لقائهما ومساعدته لها تتقارب كاملة مع الطبيب النفسي “شاهين”، وتختتم الحلقة أحداثها بظهور فتاة مرعبة سبق وأن ظهرت لكاملة أكثر من مرة خلال مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الأولى وتكاد كاملة تدهسها بسيارتها.

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