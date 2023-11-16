في ذكرى ميلاده الـ 132، استيفان روستى شرير السينما الوسيم

استيفان روستى، عملاق التمثيل، اشتهر بتقديم أدوار الشر على الشاشة وبرع فيها، ارتبط اسمه بعبارة " نشنت يافالح " خلطة فنية يصعب تواجدها في أي شخص، ولقب بالشرير الوسيم والخواجة الشرير، ممثلا خفيف الظل شرير الملامح، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن إستيفان كان مخرجا سينمائيا ومسرحيا وكاتب سيناريو ومونتير أيضًا أى فنان متعدد المواهب..



ولد استيفان روستى في مثل هذا اليوم 16 نوفمبر عام 1891 لأب مصري نمساوي وأم إيطالية، وكان والده سفير النمسا بالقاهرة، وعاش مع والديه في روما، حتى انفصل والده عن والدته بناء على رغبة عائلته العريقة، فقررت والدته الهجرة إلى القاهرة، واستقرت في حي شبرا، تلقى تعليمه في المدرسة الخديوية حتى تخرج منها، ثم سافر إلى أوروبا في رحلة للبحث عن عمل.

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البداية على عربة التين الشوكى

وفى أوروبا، التقى استيفان روستى بالمخرج محمد كريم والذي أقنعه بالعودة لمصر والعمل في مجال الفن، لتكون أولى محطاته هي فرقة الفنان عزيز عيد ومنها إلى فرقة الريحاني التي حقق معها نجوميته، وذلك بعد أن درس التمثيل في ألمانيا مع كريم وسراج منير.

بدأ حياته العملية بوسطجيا في مكتب بريد وسافر إلى إيطاليا والتقى بكبار النجوم فعمل بائعا للتين الشوكى، ثم سافر إلى باريس وقام بتمثيل أدوار صغيرة في الأفلام هناك.

استيفان روستى فى أحد أدواره بالسينما

وحضر إلى مصر والتقى بعزيز عيد وأسند إليه دور في مسرحية (خلى بالك من اميلى ) فلفت استيفان روستى الأنظار إليه ثم ضمه الريحانى إلى فرقته التي كانت تقدم مسرحيات الفرانكو أراب عام 1920 فقدم دورا في أوبريت العشرة الطيبة وفى عام 1923 انضم إلى فرقة رمسيس فقدم مسرحية "المجنون" أمام يوسف وهبي.

بدأ استيفان روستى عمله بالسينما مخرجا لفيلم "صاحب السعادة كشكش بيك" وساعد في إخراج أول فيلم مصرى طويل "ليلى" الذي عرض في نوفمبر 1927 وذلك ليلة عيد ميلاده وهو أول فيلم روائي صامت من إنتاج مصرى خالص، هو فيلم "ليلى" قام بكتابة السيناريو والحوار والتمثيل والإخراج له شرير السينما استيفان روستى، تبعه بمجموعة كبيرة من الأفلام من أشهرها ملك البترول مع إسماعيل يس، ست البيت ـ سيدة القصر وغيرها، واشتهر بتقديم الإفيهات الضاحكة مثل دا أنا زكى بشتكة، نشت يافالح، تسمحى لى بالرقصة دي.

استيفان روستى وزوجته وعشرة طويلة

ظل استيفان روستى مضربا عن الزواج حتى قارب عمره الخمسين عاما إلى أن التقى زوجته الإيطالية "ماريا" وعرف أنها يتيمة الأبوين فتزوجها وعاشا سنوات زواج طويلة دون إنجاب الأولاد حتى رحيله، حين ذهب إلى ستوديو جلال لتصوير المشاهد الأخيرة من فيلم "حكاية منتصف الليل" وبعد التصوير توجه إلى مقهى سفنكس بوسط البلد ليلعب الطاولة فأغمي عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

حكاية منتصف الليل

ففي مايو 1964 انتقل إستيفان إلى جوار ربه إثر أزمة قلبية، تاركا ثروة تقدر بعشرة جنيهات وشيك بقيمة 150 جنيها كدفعة أخيرة عن دوره في فيلم حكاية نص الليل، وزوجته تعاني الانهيار بعد وفاة زوجها، لتنقلها نقابة الممثلين إلى عائلتها في إيطاليا، ويسدل الستار على واحد من ألمع نجوم السينما المصرية "ابن البلد" إستيفان روستي.