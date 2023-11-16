الخميس 16 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

طبيب بمستشفى الشفاء: مخزون المياه شارف على الانتهاء

مستشفى الشفاء، فيتو
مستشفى الشفاء، فيتو

مستشفى الشفاء، أكد الدكتور خالد أبو سمرة، فجر اليوم الخميس، أن مخزون المياه في مستشفى الشفاء شارف على الانتهاء.

وأضاف أبو سمرة: "التنقل بين مباني مجمع الشفاء خطر للغاية وقد يودي بحياة من يحاول ذلك".

وتابع: "لا صحة لمزاعم جيش الاحتلال بتقديم مساعدات طبية إلى مجمع الشفاء".

 

اقتحام مستشفى الشفاء

كما أفادت مصادر طبية من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، أن قوات الجيش الإسرائيلي تجدد في هذه اللحظات اقتحامها للمجمع من المدخل الجنوبي.

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وبحسب ما نقلته قناة "الأقصى" الفضائية الفلسطينية، عن رئيس قسم الحروق بمجمع الشفاء أحمد المخللاتي: "الجرافات الإسرائيلية اقتحمت المجمع من المدخل الجنوبي".

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن "جرافات الاحتلال تقتحم مجمع الشفاء من المدخل الجنوبي وتقوم بتجريف المدخل وتحطيم السيارات المتوجودة فيه وسط إطلاق كثيف للنيران".

 

وللمرة الثانية خلال 24 ساعة، تقتحم القوات الإسرائيلية معززة بالآليات العسكرية ساحات مجمع الشفاء الطبي، حيث قامت فجر الأربعاء، باقتحام المجمع تحت غطاء ناري كثيف وقصف عنيف في محيطه، والتحقيق مع الكوادر الطبية فيه واعتقال مهندسين من الطواقم الفنية فيه.

 

حصار مجمع الشفاء الطبي بغزة

يذكر أن الجيش الإسرائيلي يفرض حصارًا خانقًا على مجمع الشفاء الطبي منذ أكثر من 5 أيام، ويمنع الدخول والخروج منه، وبحسب مصادر صحفية في المستشفى، كانت المسيرات والقناصة الإسرائيلية تطلق النار على أي هدف متحرك في ساحات المجمع.

من جانبه، نفى الطبيب بمستشفى الشفاء خالد أبو سمرة مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتقديم مساعدات طبية إلى مجمع الشفاء، مشيرًا إلى أن مخزون مجمع الشفاء من المياه شارف على الانتهاء.

وأكد أن التنقل بين مباني مجمع الشفاء خطير للغاية وقد يودي بحياة من يحاول ذلك.

 

حقيقة لقاء إسماعيل هنية والمرشد الإيراني علي خامنئي 

من جانب آخر، أصدرت حركة "حماس" مساء  الأربعاء بيانًا نفت فيه تقرير وكالة "رويترز" حول لقاء بين رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية والمرشد الإيراني علي خامنئي وما الذي دار بينهما.

 

وقالت "حماس" في بيانها إنه تعليقًا على ما أوردته وكالة رويترز للأنباء حول لقاء رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية مع المرشد الإيراني علي الخامنئي، "فإننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ننفي صحة ما ورد في هذا التقرير، ويؤسفنا نشر خبر لا أصل له، وندعو الوكالة لتحري الدقة".

وكانت رويترز" قد نقلت عن "ثلاثة مسؤولين كبار" أن "الزعيم الأعلى الإيراني وجه رسالة واضحة لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)عندما التقيا في طهران في أوائل نوفمبر تشرين الثاني، قائلًا (خامنئي) إن حماس لم تبلغ إيران بهجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل ومن ثم فإن الجمهورية الإسلامية لن تدخل الحرب نيابة عنها".

وأضاف المسؤولون، حسب رويترز، أن خامنئي قال لإسماعيل هنية إن "إيران ستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي لحركة "حماس" لكن دون التدخل بشكل مباشر".

وأشارت "رويترز" إلى أن المسؤولين هم من "إيران وحماس ومطلعون على المناقشات وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم حتى يتسنى لهم التحدث بحرية".

ونقلت "رويترز" عن مسؤول من "حماس" أن "الزعيم الأعلى الإيراني حث هنية على إسكات تلك الأصوات في الحركة الفلسطينية التي تدعو علنا إيران وحليفتها اللبنانية القوية جماعة حزب الله إلى الانضمام إلى المعركة ضد إسرائيل بكامل قوتهما".

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