الخميس 16 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى الشفاء: الاحتلال خرب أجهزة طبية ويجرف باحات المجمع

مجمع الشفاء الطبي
مجمع الشفاء الطبي بغزة، فيتو

مستشفى الشفاء، قال الدكتور عدنان البرش رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى الشفاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتخريب أجهزة طبية خلال الاقتحام.

 

تجريف قوات الاحتلال باحات مجمع الشفاء

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية: أن  قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بعملية تجريف في باحات مجمع الشفاء الطبي حاليًّا.

 

مسرحية قوات الاحتلال 

ولفت: "قوات الاحتلال قامت بمسرحية مكشوفة خلال الاقتحام، ولا تنقصنا الحضانات للأطفال بل ينقصنا الأمان والوقود".

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اقتحام جيش الاحتلال مستشفى الشفاء

مستشفى الشفاء، أفادت وسائل إعلام، باقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مجددا مجمع الشفاء الطبي فى شمال غزة من المدخل الجنوبي وسط سماع دوي إطلاق نار.

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ورد باسم نعيم، القيادي في حركة حماس، على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بعثوره داخل مجمع الشفاء الطبي على أسلحة كلاشنكوف ولاب توب به خرائط وخطط عمليات كتائب القسام.

 

مسرحية هزلية للاحتلال الإسرائيلي

وقال “نعيم”: كنا نتوقع هذه المسرحية بشأن مستشفى الشفاء "مسرحية هزلية"، ولا نستبعد قيام جيش الاحتلال بإحضار الأسلحة ووضعها في مجمع الشفاء.


فشل العدو الإسرائيلي

وأضاف: الأدلة التي عرضها جيش الاحتلال سخيفة ولا قيمة لها، والعدو فشل مجددا في إثبات ما يدعيه منذ أسابيع.

 

رواية مفضوحة

وتابع: "جيش الاحتلال عرض في الفيديو الذي بثه سلاحًا واحدًا كلاشنكوف، وقد يكون يتبع لأحد أفراد الشرطة التي تؤمن المستشفى، أو أتى به معه، وهنا السؤال أين هي الأسلحة الكبيرة والمخازن والأنفاق والأسرى الإسرائيليين الذين زعم وجودهم تحت المستشفى".

وأوضح: العدو يستهدف الضغط على المستشفيات والكوادر الطبية بهدف تهجير السكان، وهو الذي أخرج 25 من مستشفيات غزة عن الخدمة عبر القصف والحصار.

 

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