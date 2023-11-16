الخميس 16 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الأونروا: ٧٠٪ من الفلسطينيين بغزة يستخدمون المياه الملوثة للشرب والأمراض والأوبئة بدأت تنتشر

معاناة سكان غزة بسبب
معاناة سكان غزة بسبب القصف الإسرائيلي، فيتو

أخبار غزة الآن، قال الدكتور عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا: المؤسسة أصدرت تحذيرًا قبل يومين والمفوض العام تحدث عن نقص الوقود الذي يشغل محطات المياه والصرف الصحي والمشافي والمخابز واليوم انتهى الوقود.

 

مشكلة المياه الملوثة في غزة

وأضاف أبو حسنة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج “مصر جديدة” الذي يذاع عبر قناة “etc”: ٧٠٪ من الفلسطينيين لا يستطيعون الحصول على الماء النظيف يستخدمون المياه الملوثة للشرب.

 

انتشار الأمراض في غزة

وأشار: "هناك ٦٠ محطة صغيرة و٣ محطات كبيرة للصرف الصحي توقفت واليوم شوارع قطاع غزة تغمرها مياه الصرف الصحي والمجاري وعمليا هذا سبب انتشار الكثير من الأمراض في قطاع غزة وفي مراكز الإيواء".

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النازحين في غزة

وأكد: أن هناك ٨٠٠ ألف نازح في ١٥١ مدرسة هؤلاء ينقصهم كل شيء وأيضًا بدأت الأمراض تنتشر.

 

ولفت إلى أن الوضع في جنوب قطاع غزة التي نزح إليها الفلسطينيون باعتبار أنها منطقة آمنة أصبحت منطقة لا تطاق وبها انهيار سكاني كبير.

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اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال غرب بيت لاهيا

 

العدوان الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، امس الأربعاء، إنه "لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه" بحسب زعمه، وذلك بعد اقتحام الاحتلال مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

 

القضاء على حركة حماس

وأضاف نتنياهو، الذي تحدث خلال زيارته لإحدى القواعد العسكرية جنوب البلاد: "سنصل إلى حماس ونقضي عليها وسنعيد الرهائن"، مؤكدًا أنهما “مهمتان رئيسيتان في الحرب”، بحسب تعبيره.


وفي وقت سابق أمس الأربعاء، قال مسؤول في جيش الاحتلال: إن القوات عثرت على أسلحة و"بنية تحتية خاصة بعناصر المقاومة" خلال مداهمة في منطقة واحدة محددة داخل مستشفى الشفاء.

وأضاف المسؤول، في تصريحات للصحفيين، أنه لم يحدث أي قتال داخل مجمع المستشفى بعد أن وصل الجنود خلال الليل، كما لم يقع أي احتكاك مع الطواقم الطبية أو المرضى الذين قال إنهم موجودون في قسم آخر من المجمع.

 

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