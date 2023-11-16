الخميس 16 نوفمبر 2023
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رياضة

نادر السيد يكشف عن التشكيل الأنسب لمنتخب مصر لمواجهة جيبوتي

نادر السيد، فيتو
نادر السيد، فيتو

كشف نادر السيد كابتن منتخب مصر السابق عن التشكيل الأنسب من وجهة نظره للمنتخب في مباراة اليوم أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم.

وقال حارس مرمى منتخب مصر الأسبق في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الاعلامي هاني حتحوت: إن التشكيل الأنسب:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال "محمد هاني" - محمد عبد المنعم - علي جبر - محمد حمدي.

خط الوسط: طارق حامد - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو.
خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - عمر مرموش.

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ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لمواجهة نظيره منتخب جيبوتي، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وتقام مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي اليوم الخميس ١٦ نوفمبر، وتنطلق صافرتها في السادسة مساء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

 

القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

 وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت المفتوحة حصولها على حق بث مباريات جميع مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، سواء المباريات التي تقام على ملعبه أو على ملعب الخصم.

تصريحات محمد النني

وقال محمد النني في المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب مصر أمام جيبوتي، إنه حزين جدا بسبب ضعف الحضور الجماهيري في مباريات المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية، وتمنى أن يكون الحضور كبيرا في مباراة جيبوتي غدًا في افتتاحية تصفيات كأس العالم.

وتابع النني: «بنزعل جدا من عدم حضور الجماهير.. لما بنكون في أي دولة الجزائر أو تونس أو منتخب صغير بيكون الاستاد مليان شايف إن ده أمر مش كويس لما نلعب في بلدنا وميكونش فيه جمهور.. نتمنى الاستاد يمتلئ من جديد بالجماهير لأننا نحصل على القوة من هؤلاء المشجعين وأتمنى يكون الاستاد مليان أمام جيبوتي ويكونوا بجوارنا في مباراة غدا».

وعن إمكانية عقد جلسات مع زملائه لتحفيزهم والشد من أزرهم قبل انطلاق مشوار منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، رد النني بأن جميع لاعبي منتخب مصر، لا يحتاجون مثل هذه الجلسات، فجميعهم يعلم تماما حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وجميعهم يملكون ما يكفي من الطموحات والدوافع التي تفرض عليهم أقصى طاقة من الجهد لديهم من أجل التأهل لكأس العالم، ولأنه سيضاف لسيرتهم الذاتية وتاريخهم الكروي.

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