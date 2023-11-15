أشرف صبحي يؤازر منتخب مصر قبل افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم (صور)

زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المنتخب الأول لكرة القدم فى مقر إقامته بأحد الفنادق بالقاهرة بحضور جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم.

وأشار وزير الشباب الرياضة فى حديثه مع لاعبي المنتخب أن مصر لديها العديد من المشروعات القومية لتطوير كرة القدم المصرية ونمتلك من الفكر والرؤيا وبالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم لتنفيذ وتحقيق أفضل النتائج.

أشرف صبحي يؤازر منتخب مصر قبل افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم، فيتو

وطمأن أشرف صبحي لاعبي منتخب مصر، بأن الرياضة المصرية فى جميع الالعاب بخير والجمهور المصري ينتظر الكثير من لاعبي الفريق الوطنى لكرة القدم فى المرحلة المقبلة، خاصة أن هذا الجيل يمتلك من النجوم ذات الأسماء الكبيرة والمعروفة على المستوى العالمي، كما يمتلك جهاز فنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على أعلى مستوى وأنهى صبحي حديثه للاعبي المنتخب انتم املنا وأمل الجمهور المصري.

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أشرف صبحي يؤازر منتخب مصر قبل افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم، فيتو

ووعد كابتن المنتخب المصري محمد صلاح بتحقيق المنتخب وحجز تذكرة التأهل للمونديال مبكرا مؤكدا على ثقته الكبيرة فى لاعبي المنتخب المصري فى التأهل إلى كأس العالم المقبل 2026.

أشرف صبحي يؤازر منتخب مصر قبل افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم، فيتو

فيما أشار روي فيتوريا الى امتلاك المنتخب القومي المصري للاعبين يعشقون تمثيل منتخب بلادهم وقام المدير الفنى لمنتخب مصر بوعد الجمهور المصري بتحقيق التأهل لكأس العالم والبداية سيشاهدها الجمهور المصري بمباراة المنتخب غدا الخميس باستاد القاهرة أمام منتخب جيبوتي.

أشرف صبحي يؤازر منتخب مصر قبل افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم، فيتو

ويستعد منتخبنا القومي لخوض مباراته بالجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 والتى يستهلها منتخبنا القومي بملاقاة نظيره الجيبوتى، والتي من المقرر إقامتها مساء غد الخميس في إطار الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا 2026.

أشرف صبحي يؤازر منتخب مصر قبل افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم، فيتو

وتعد فرص منتخب مصر كبيرة في التأهل إلى كأس العالم القادم 2026 في ظل تطبيق النظام الجديد لاول مرة فى تلك التصفيات بتواجد 9 منتخبات أفريقية وهو النظام الجديد الذي أقره الاتحاد الدولى لكرة القدم مؤخرا.

أشرف صبحي يؤازر منتخب مصر قبل افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم، فيتو

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة منتخبات بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون وجيبوتي، وإثيوبيا.

أشرف صبحي يؤازر منتخب مصر قبل افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم، فيتو

من ناحية أخرى، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، قرعة بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد رجال رقم 26 في دار البنك الأهلي بالقاهرة.

أشرف صبحي يؤازر منتخب مصر قبل افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم، فيتو

وأكد وزير الشباب والرياضة على قوة المستوي الفني للمنتخب المصري لكرة اليد والذي دائما ما يسعد الجمهور المصري ويحقق أفضل النتائج وأداء مشرف ومميز، مؤكدا أن مصر تمتلك إمكانيات بشرية وبنية رياضية على أعلى مستوى، بالإضافة للدعم الكبير من القيادة السياسية.

أشرف صبحي يؤازر منتخب مصر قبل افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم، فيتو

واختتم وزير الرياضة حديثه قائلا ان الجمهور المصري لا يقبل من المنتخب المصري لكرة اليد بصفة خاصة سوى التتويج بالبطولات وهو قدر المنتخب المصري لكرة اليد للرجال نظرا للمجهود المبذول واللعب الرجولى، كما حث أشرف صبحي الجمهور المصري على التواجد بمدرجات البطولة لتشجيع المنتخب.

وزير الشباب والرياضة يشهد قرعة بطولة أفريقيا لكرة اليد، فيتو

وزير الشباب والرياضة يشهد قرعة بطولة أفريقيا لكرة اليد، فيتو

وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد خلال الفترة من 19 حتى 29 يناير المقبل، وبمشاركة 16 دولة هي مصر والجزائر وتونس وأنجولا وكاب فيردي وغينيا والكونغو برازافيل والجابون والكاميرون وليبيا والمغرب ونيجيريا ورواندا وزامبيا والكونغو الديمقراطية وكينيا.



وتأتي أهمية البطولة القادمة كون المنتخب الفائز بها سوف يتأهل مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس 2024.

وزير الشباب والرياضة يزور معسكر المنتخب الأولمبي

من ناحية أخرى، حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على زيارة لاعبي المنتخب الأولمبي فى مقر إقامته بأحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان فى استقبال وزير الشباب والرياضة جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم والبرازيلي روجيرو ميكالى المدير الفنى لـ المنتخب الأولمبي.

أشرف صبحي يزور معسكر المنتخب الأولمبي بالعاصمة الإدارية، فيتو

وأوضح أشرف صبحي الى توفير كافة سبل الدعم للمنتخب الأولمبي من قبل القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا على ثقته الكبيرة فى اللاعبين وجهازهم الفنى في تقديمهم أفضل ما لديهم فى منافسات الأولمبياد القادم.

أشرف صبحي يزور معسكر المنتخب الأولمبي بالعاصمة الإدارية، فيتو

كما ثمن وزير الرياضة على تواجد وإقامة تدريبات المنتخب المصري الأولمبي بالمدينة الرياضية بالعاصمة الادارية الجديدة وما تملكه من منشآت رياضية عملاقة والذي يمثل دعم نفسي كبير للاعبينا وأيضا يدعو للفخر لجميع المصريين لامتلاكنا لأفضل مدينة رياضية بالعالم.

فيما قال جمال علام انه على ثقة كبيرة فى تحقيق لاعبي المنتخب الاولمبي وجهازهم الفنى لميدالية أولمبية بالاضافة لتقديمهم الأداء الذي يشرف الكرة المصرية.

أشرف صبحي يزور معسكر المنتخب الأولمبي بالعاصمة الإدارية، فيتو

ودخل المنتخب الأولمبي لكرة القدم معسكر تدريبي فى الفترة من 13 وحتى 21 نوفمبر بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة على ملعب نادي النادي احدى أصول وممتلكات وزارة الشباب والرياضة المصرية فى إطار برنامج الاستعداد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.