الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رياضة

10 صور ترصد المران الختامي لـ منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي

منتخب مصر يختتم تحضيراته
منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة جيبوتي، فيتو

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء تحضيراته لمباراته المرتقبة أمام نظيره منتخب جيبوتي، المحدد إقامتها غدا الخميس، ضمن مواجهات الجولة الافتتاحية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

 

تفاصيل المران الختامي لمنتخب مصر 

خاض منتخب مصر مرانا خفيفا على الملعب الرئيسي باستاد القاهرة الدولي بمشاركة جميع اللاعبين.

بدأ المران بتدريبات الجري والإحماء ثم تدريبات  بدنية جماعية للاعبي المنتخب.

وتواجد جميع اللاعبين في مران خفيف بالكرة بقيادة البرتغالي فيتوريا.

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وحضر المران اللواء حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة والكابتن حازم إمام عضو إتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب ودكتورة دينا الرفاعي عضو المجلس.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لمواجهة نظيره منتخب جيبوتي، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

 

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وتقام مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي غدا الخميس ١٦ نوفمبر، وتنطلق صافرتها في السادسة مساء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

 

القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

 وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت المفتوحة حصولها على حق بث مباريات جميع مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، سواء المباريات التي تقام على ملعبه أو على ملعب الخصم.

تصريحات محمد النني

وقال محمد النني في المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب مصر أمام جيبوتي، إنه حزين جدا بسبب ضعف الحضور الجماهيري في مباريات المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية، وتمنى أن يكون الحضور كبيرا في مباراة جيبوتي غدًا في افتتاحية تصفيات كأس العالم.

وتابع النني: «بنزعل جدا من عدم حضور الجماهير.. لما بنكون في أي دولة الجزائر أو تونس أو منتخب صغير بيكون الاستاد مليان شايف إن ده أمر مش كويس لما نلعب في بلدنا وميكونش فيه جمهور.. نتمنى الاستاد يمتلئ من جديد بالجماهير لأننا نحصل على القوة من هؤلاء المشجعين وأتمنى يكون الاستاد مليان أمام جيبوتي ويكونوا بجوارنا في مباراة غدا».

وعن إمكانية عقد جلسات مع زملائه لتحفيزهم والشد من أزرهم قبل انطلاق مشوار منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، رد النني بأن جميع لاعبي منتخب مصر، لا يحتاجون مثل هذه الجلسات، فجميعهم يعلم تماما حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، وجميعهم يملكون ما يكفي من الطموحات والدوافع التي تفرض عليهم أقصى طاقة من الجهد لديهم من أجل التأهل لكأس العالم، ولأنه سيضاف لسيرتهم الذاتية وتاريخهم الكروي.

 

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منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب جيبوتي التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 إستاد القاهرة الدولي حازم إمام روي فيتوريا

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