أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع سعر السكر بالأسواق، والبنك المركزي يرفع الحد الأقصى لتحويلات الأفراد عبر المحمول

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم

تشهد أسعار السكر ارتفاعا مستمرا في السوق المحلي، الأمر الذي جعل المستهلكين يجدون صعوبة في الحصول عليه بالسعر المعتاد والذي كان يتراوح ما بين 27 إلى 30 جنيها.

ويعد السكر أحد السلع التى تشهد ارتفاعا مستمرا بالسوق حيث يتراوح سعر السكر ما بين 40 إلى 45 جنيها للكيلو، وذلك حسب المنطقة.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن منذ عدة أسابيع عن تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار، وتتضمن المبادرة 7 سلع أساسية وهي السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، واللحوم والدواجن والبيض

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التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي 5 أشهر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن ‏المخزون الاستراتيجي للسكر يكفي حتى إبريل 2024.

وأشارت إلى أن موسم حصاد قصب السكر وبنجر السكر خلال شهري يناير ‏وفبراير القادمين، مما ‏يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر.

وكانت وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت على ‏‏100 ألف طن سكر أبيض ووصول النصف الثاني من الشهر الجاري.

ارتفاع جديد في أسعار سيارات الفان في السوق المصري

سيارات الفان، ارتفعت اسعار سيارات الفان داخل السوق المحلي بالتزامن مع منتصف شهر نوفمبر الجاري وشكلت سيارات شينراي X30 الفان وذلك بسبب ارتفاع الطلب ونقص المعروض علي السيارات داخل المعارض.



وتوفر للسيارة الفان العديد من التجهيزات الخارجية المميزة التي تشمل شبكة أمامية كرومية ومصابيح ضباب مختلفة وزجاج خلفي وجانبي مظلل مع مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة وزجاج كهربائي وإشارات في المرايا الجانبية وجنوط سبور 14 بوصة.



وفي الداخل، يتوفر لها باور ستيرنج وسنتر لوك وتكييف أمامي ومخرج خلفي للتكييف وكاميرا في الخلف و2 مفتاح ريموت وامكانية امالة عجلة القيادة ومساند رأس وراديو سي دي وشاشة 7 بوصة وفرش جلدي وتحكم في مقعد السائق والراكب الأمامي.

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع المعدن الأصفر

أرجع هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، الزيادة العالمية في أسعار الذهب إلى استمرار التوترات الجيوسياسية على الساحة العالمية مع حالة من عدم الثقة في الأداء الاقتصادي للدول الكبرى في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية واستمرار موجة التضخم العالمية من ناحية بالإضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية من قبل أكبر ثلاثة مؤسسات للتصنيف وتراجع أداء الدولار بالأسواق العالمية.



البنك المركزي يرفع الحد الأقصى لتحويلات الأفراد عبر المحمول

كشف البنك المركزي المصري، عن زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب أو تحويلات أو أية عمليات خصم أو مشتريات.

وأوضح البنك المركزي، أن حدود التعامل للأشخاص الطبيعية “الأفراد” بالنسبة للحد الأقصى للحساب يقوم البنك بتحديده، على أن يصبح الحد الأقصى اليومي 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه. وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة (فئة أ) يكون الحد الأقصى للحساب حسب ما يحدده البنك، والحد اليومي 80 ألف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.

وفيما يخص الشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى ويزاولون نشاطا اقتصاديا ويتم ادراجهم تحت مسمى نشاط اقتصادى فئة “ب”، فإن الحد الأقصى لرصيد الحساب يقوم بتحديده البنك.

وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن الحد الأقصى اليومي لهذه الفئة يبلغ 60 ألف جنيه بدلًا من 30 ألفًا، على أن يصل الحد الأقصى الشهري إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 100 ألفًا.

البورصة تربح 15 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.632تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 24138 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 29215 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 10276 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 4819 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 7081 نقطة.

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