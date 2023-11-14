صيانة السيارات، أسباب اهتزاز السيارة على الطرق وكيفية إصلاحها

اهتزاز السيارات، أصبحت تتعرض السيارات إلى العديد من الاهتزازات خلال قيادتها على الطرق العامة، وذلك بسبب السرعة الزائدة على الطرق العامة وإهمال مواعيد صيانةً السيارات الدورية يؤدي إلي اهتزاز السيارات بشكل ملحوظ بالطرق.



أهم أسباب اهتزاز السيارة عند السرعات العالية



ونستعرض في التقرير التالي أسباب اهتزاز السيارة عند السرعات علي الطرق العامة واضرار أهمال الصيانة الدورية للسيارات.

1- سيارتك ذات ناقل حركة يدوي



تتعرض الي الاهتزازات أثناء التبديل بين كل ترس. ومع ذلك، فهو أمر شائع في ناقل الحركة اليدوي، لذا عندما تعتاد على أدوات التحكم، ستتمتع برحلة أكثر سلاسة، ولن تواجه مشكلة اهتزاز السيارة عند السرعات العالية في هذه الحالة.

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2- تلف شمعات الإشعال



تتمثل وظيفة شمعات الإشعال بأنها المصدر الرئيسي للكهرباء في أي محرك يعمل بالبنزين، فهي مسؤولة عن إشعال خليط الهواء والوقود داخل غرفة الاحتراق بمحركات البنزين، مما يؤدي إلى الاحتراق الذي يحرك مكابس سيارتك.

لذلك، إذا بدأت تواجه مشكلة اهتزاز السيارة عند السرعات العالية، فهناك احتمال كبير لوجود مشكلة في شمعات الإشعال أو الكابلات المتصلة بها.

وليس من غير المعتاد أن تتآكل أو تتلف شمعات الإشعال في السيارة، كما أن شمعة الإشعال الخاطئة ستتسبب في اختلال محرك سيارتك ورعشة عند التسارع، كما أنها ستجعل صوت محرك سيارتك أعلى بكثير من المعتاد.

3-انسداد فلتر البنزين

الغرض من فلتر البنزين هو توفير تدفق مستمر من الغاز إلى الأسطوانات الموجودة في المحرك. إذا أصبح الفلتر غير ادامي بشكل كبير، فلن يحصل محركك على الوقود الكافي ولن يعمل بشكل صحيح؛ في كثير من الأحيان سيؤدي إلى اهتزاز السيارة عند السرعات العالية.

ومن السهل تنظيف فلتر البنزين الخاص بك، فالأمر لا يستغرق سوى بضع ساعات وسوف تكون معظم الكراجات قادرة على القيام بذلك نيابة عنك. من الممكن أيضًا تنظيفها بنفسك عن طريق إضافة سائل التنظيف إلى خزان الوقود الفارغ أو طرق أخرى تتطلب القليل من الأدوات وبعض المعرفة بالسيارة، للتخلص من مشكلة اهتزاز السيارة عند السرعات العالية.

4- تلوث فلتر الهواء قد يكون سبب اهتزاز السيارة عند السرعات العالية



يجب أن تعرف أن التوازن الصحيح لخليط الهواء والبنزين يحافظ على سير سيارتك بسلاسة. لذا، عندما ينسد فلتر الهواء في سيارتك بجزيئات الغبار، ستبدأ بعض الأوساخ في الدخول إلى المحرك وتبدأ في التأثير على مدى سلاسة تشغيله.

يمكنك فحص الفلتر الخاص بك بسهولة، وإذا كان يحتاج إلى استبدال، فهو إصلاح رخيص للغاية. أو يمكنك اختيار فلتر قابل لإعادة الاستخدام والذي سيحتاج فقط إلى التنظيف.. مما سيساعد على حل مشكلة اهتزاز السيارة عند السرعات العالية.

5-الرطوبة على غطاء الموزع



تتراكم الرطوبة، فإنها تمنع ملف الإشعال من إرسال الكهرباء واهتزاز السيارة عند السرعات العالية.

ضع في اعتبارك أن معظم السيارات الحديثة لديها نظام مختلف لا يحتوي على النظام التقليدي. إذا كان هذا هو الحال، فيمكنك استبعاد أن هذا هو السبب في اهتزاز السيارة عند السرعات العالية.

6- انسداد المحول الحفاز



يعد المحول الحفاز جزءًا أساسيًا من نظام العادم الخاص بك لأنه يعتني بتقليل الانبعاثات الصادرة عن سيارتك.

يمكنك معرفة أن المحول الحفاز لديك مسدود إذا كان عادمك يخرج دخانًا ملونًا أو يهتز، أو أن هناك رائحة غير محتملة داخل السيارة. يمكن أن يتراكم الغاز وينسد، مما يتسبب في تراكم الغاز واهتزازه أو توقفه.

7-ويعد إصلاح المحول الحفاز المحظور مشكلة باهظة الثمن، ولكن إذا تعطل قبل الأوان، فهذا مؤشر على احتمال وجود مشكلة أكثر خطورة. لذا توفر مراكز الصيانة المعتمدة الاستبدال ومساعدتك في العثور على سبب مشكلة اهتزاز السيارة عند السرعات العالية.

وجود مشكلة في مضخة البنزين



وتعني مضخة الوقود الغير جيدة أن الكمية المناسبة من الوقود لا تصل إلى المحرك، لأن مضخة البنزبن ببساطة لن تكون قادرة على مواكبة ما يحتاجه محرك سيارتك أو قد لا تعمل على الإطلاق.

ستختلف تكلفة إصلاح هذه المشكلة اعتمادًا على طراز سيارتك، لذا من الأفضل الحصول على عرض أسعار من ورشة إصلاح موثوقة لقطع الغيار.

8. كابل التسريع البالي

يربط كابل التسريع كابل الغاز ولوحة خنق المحرك. عندما تضغط على دواسة الوقود، فإنها تسحب لوحة الخانق وتسمح بدخول المزيد من الوقود، مما يساعد سيارتك على التسارع.

وعند تآكل هذه الكابلات بمرور الوقت، وعندما تضعف فيجب استبدالها. ومع ذلك، فهو ليس الإصلاح الأكثر تكلفة ومن السهل جدًا التعرف عليه.

إذا كان لديك طراز سيارة أحدث، فمن المحتمل ألا تكون هذه هي المشكلة لأن أدوات التحكم الإلكترونية في دواسة الوقود قد حلت محل كابلات التسريع في الموديلات الجديدة.

9- الاسطوانات التالفة



تتسبب في اهتزاز السيارة عند السرعات العالية. وهذه الأسطوانات هي المكان الذي يحدث فيه الاحتراق في محرك سيارتك، وإذا لم تعمل بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى خلل في المحرك.

وعند اهتزاز السيارة عند السرعات العالية، يمكن أن يكون الأمر شديد الخطورة وبالتأكيد لا ينبغي تجاهله.

أسباب اهتزاز السيارة عند السرعات العالية

في حال زيادة الاهتزاز عند الضغط على المكابح، فغالبًا ما يكون سبب اهتزاز السيارة عند السرعات العالية، هو اعوجاج قرص الفرامل “الهوبات” والذي ينتج بسبب كثرة استخدام المكابح، وغالبًا ما يحتاج قرص الفرامل للخرط مع ملاحظة أن تعدد عملية الخرط تتلف قرص الفرامل.