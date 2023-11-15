فوائد الشاى الأخضر، يخفف أعراض الشيخوخة ويحمى من السرطان ويقاوم الالتهابات بالجسم

فوائد الشاى الأخضر، الشاى الأخضر من أنواع الشاى الشهيرة التى كانت بدايتها الصين ثم انتشر على مستوى العالم لأهميته العلاجية.

وفوائد الشاى الأخضر، عديدة ولكن اختصر عشاقه فوائده فى فاعليته فى إنقاص الوزن سريعا وحرق الدهون بالجسم، لذا تتهافت الفتيات عليه.

أهمية الشاى الأخضر وقيمته الغذائية

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الشاى الأخضر هو نفسه الشاى الأسود المشهور ولكنه غير محمص ولا يتعرض لأى درجة حرارة، فهو شاى بيور تم زراعته ثم حصاده وتعبئته وبيعه، لذا له فوائد علاجية عظيمة أكثر من الشاى الأسود.

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وأضاف السيد، أن الشاى الأخضر لا ينقص الوزن فقط كما يعتقد البعض، بل يحارب السرطان ويطرد السموم من الجسم ، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

احذري من الإفراط في تناول الشاى الأخضر

وتابع: إنه على الرغم من فوائد الشاى الأخضر العديدة، إلا أنه لا يجوز الإفراط في تناوله، لأنه يسبب القلق والتوتر في حال الإفراط من تناوله بسبب احتوائه على الكافيين، كما أنه يسبب الأرق أيضا واضطرابات النوم بسبب جرعات الكافيين الموجودة به، لذا ممنوع تناوله قبل النوم، وأيضًا على مرضى القلب والضغط تناوله بحذر، لأنه يرفع نسبة الضغط بالدم ما يزيد من فرص الإصابة بالجلطات لذا يجب عليهم تناوله بكميات محدودة.

فوائد الشاى الأخضر، فيتو

فوائد الشاى الأخضر

وأوضح الدكتور أحمد السيد، أن فوائد الشاى الأخضر، عديدة منها:-

يقضي على رائحة الفم الكريهة لفاعليته في القضاء على البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.

ينشط المخ لاحتوائه على نسبة عالية من الكافيين.

يساعد في إنقاص الوزن لأنه يرفع من عملية التمثيل الغذائي وبالتالي يزيد من معدلات حرق الدهون، ما يساعد في إنقاص الوزن.

يحارب السرطان لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة القوية التى تمنع نمو الخلايا السرطانية بالجسم.

ينشط الدورة الدموية بالجسم ما يساعد في عمل أجهزة الحسن بأعلى كفاءة.

ينظم مستوى السكر بالدم ويقلل من فرص ارتفاعه بالدم وبالتالي هو مهم لمرضى السكر.

يرفع معدلات التركيز والذكاء وبالتالي مهم للطلاب فى فترات المذاكرة.

يساعد في علاج الإمساك فهو فعال في تنظيف القولون وطرد السموم من الجسم.

ينظم حركة الجهاز الهضمي بشكل جيد، ويهدئ من اضطرابات القولون.

يحافظ على الجسم من الشيخوخة وأعراضها لاحتوائه على مادة البوليفينول، وهي مادة من مضادات الأكسدة قوية جدا تعمل على تجديد الخلايا بالجسم، وبالتالى تحافظ على شباب الجسم وتقاوم علامات الشيخوخة.

يعزز القدرة الجنسية للرجال وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة التى تحدد الخلايا بالجسم.

مهم لكبار السن في حمايتهم من الخرف والزهايمر لأنه ينشط المخ، ولكن لا يجوز الإفراط في تناوله.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.