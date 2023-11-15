الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد الشاى الأخضر، يخفف أعراض الشيخوخة ويحمى من السرطان ويقاوم الالتهابات بالجسم

فوائد الشاى الأخضر،
فوائد الشاى الأخضر، فيتو

فوائد الشاى الأخضر، الشاى الأخضر من أنواع الشاى الشهيرة التى كانت بدايتها الصين ثم انتشر على مستوى العالم لأهميته العلاجية.

وفوائد الشاى الأخضر، عديدة ولكن اختصر عشاقه فوائده فى فاعليته فى إنقاص الوزن سريعا وحرق الدهون بالجسم، لذا تتهافت الفتيات عليه.

أهمية الشاى الأخضر وقيمته الغذائية 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الشاى الأخضر هو نفسه الشاى الأسود المشهور ولكنه غير محمص ولا يتعرض لأى درجة حرارة، فهو شاى بيور تم زراعته ثم حصاده وتعبئته وبيعه، لذا له فوائد علاجية عظيمة أكثر من الشاى الأسود.

Advertisements

وأضاف السيد، أن الشاى الأخضر لا ينقص الوزن فقط كما يعتقد البعض، بل يحارب السرطان ويطرد السموم من الجسم ، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

احذري من الإفراط في تناول الشاى الأخضر 

وتابع: إنه على الرغم من فوائد الشاى الأخضر العديدة، إلا أنه لا يجوز الإفراط في تناوله، لأنه يسبب القلق والتوتر في حال الإفراط من تناوله بسبب احتوائه على الكافيين، كما أنه يسبب الأرق أيضا واضطرابات النوم بسبب جرعات الكافيين الموجودة به، لذا ممنوع تناوله قبل النوم، وأيضًا على مرضى القلب والضغط تناوله بحذر، لأنه يرفع نسبة الضغط بالدم ما يزيد من فرص الإصابة بالجلطات لذا يجب عليهم تناوله بكميات محدودة.

فوائد الشاى الأخضر، فيتو 

فوائد الشاى الأخضر 

وأوضح الدكتور أحمد السيد، أن فوائد الشاى الأخضر، عديدة منها:-

  • يقضي على رائحة الفم الكريهة لفاعليته في القضاء على البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.
  • ينشط المخ لاحتوائه على نسبة عالية من الكافيين.
  • يساعد في إنقاص الوزن لأنه يرفع من عملية التمثيل الغذائي وبالتالي يزيد من معدلات حرق الدهون، ما يساعد في إنقاص الوزن.
  • يحارب السرطان لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة القوية التى تمنع نمو الخلايا السرطانية بالجسم.
  • ينشط الدورة الدموية بالجسم ما يساعد في عمل أجهزة الحسن بأعلى كفاءة.
  • ينظم مستوى السكر بالدم ويقلل من فرص ارتفاعه بالدم وبالتالي هو مهم لمرضى السكر.
  • يرفع معدلات التركيز والذكاء وبالتالي مهم للطلاب فى فترات المذاكرة.
  • يساعد في علاج الإمساك فهو فعال في تنظيف القولون وطرد السموم من الجسم.
  • ينظم حركة الجهاز الهضمي بشكل جيد، ويهدئ من اضطرابات القولون.
  • يحافظ على الجسم من الشيخوخة وأعراضها لاحتوائه على مادة البوليفينول، وهي مادة من مضادات الأكسدة قوية جدا تعمل على تجديد الخلايا بالجسم، وبالتالى تحافظ على شباب الجسم وتقاوم علامات الشيخوخة.
  • يعزز القدرة الجنسية للرجال وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة التى تحدد الخلايا بالجسم.
  • مهم لكبار السن في حمايتهم من الخرف والزهايمر لأنه ينشط المخ، ولكن لا يجوز الإفراط في تناوله.
  • يخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.
txt

فوائد اليانسون، يقوي المناعة ويحسن الهضم

txt

فوائد الكمون المغلي، يخفض مستوى الضغط والسكر والكوليسترول بالدم ويحمي من الجلطات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الشاي الأخضر فوائد الشاى الأخضر أهمية الشاي الاخضر أنواع الشاي الدكتور أحمد السيد صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد الرمان للأطفال، يطرد الديدان ويساعد فى علاج أنيميا فقر الدم

فوائد العسل الأسود، يخفف السعال ويقوي الجهاز المناعي

فوائد القشطة الخضراء، مهمة للحامل وتحمى من السرطان وتعالج أنيميا فقر الدم

فوائد العدس الأصفر لتقوية الجهاز المناعي وتنظيم سكر الدم

الأكثر قراءة

تعرف على القيم الجديدة للتصالح في مخالفات البناء

خامنئي يحسم النقاش حول دخول إيران الحرب، ويبلغ هنية بالقرار

محمد النني يوجه رسالة عتاب لجماهير منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي

بعد شهر على تطبيق المبادرة الحكومية، هذه أسعار السلع الغذائية بالأسواق

معتمد جمال يعلق على فوز الزمالك أمام توت عنخ آمون ويشيد بسامسون

طعن أمام القضاء الإداري على انتخابات نادي الزمالك الأخيرة

تفسير حلم خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقته بقرب زواجها وترقيتها فى العمل

مؤشر الدولار الأمريكي، هبوط حركة العملة الخضراء عالميا

Advertisements

منوعات

المزيد

جمارك مطار القاهرة تعرض 28 سيارة في مزاد علني

فيلم الرعب Piper في دور العرض المصرية

جوديت فيريراس تشارك في مهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب

قتلت رضيعها، ثم ذهبت لتنام في هدوء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 15-11-2023

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-11-2023 في منتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

من 83 ألفا لـ 16.7 مليون يورو شهريا.. رواتب كريستيانو رونالدو خلال مشواره الكروي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقته بقرب زواجها وترقيتها فى العمل

منها 7 أدعية نبوية مأثورة، أكثر من 40 دعاء لشفاء المريض

تفسير حلم القصب في المنام وعلاقته بالحصول على المال

المزيد
الجريدة الرسمية