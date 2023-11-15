الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

الوقاية من الأمراض المعدية ندوة صحية بمركز شباب الفيروسات في الدقهلية

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

نفذ مركز شباب الفيروسات التابع لإدارة شباب المنزلة، في محافظة الدقهلية الندوة التوعوية الصحية تحت عنوان: " الوقاية من الأمراض المعدية" بمركز شباب الفيروسات التابع لإدارة شباب المنزلة.

 

وجاءت ندوة للتوعية بالوقاية من الأمراض المعدية، بمشاركة الشباب أعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب الفيروسات.

وبحضور  مرفت الشبراوى مسئول الإعلام بالإدارة الصحية بالمنزلة، وإشراف عبد الله أحمد فؤاد مدير إدارة شباب المنزلة، وسلوى الكيال رئيس قسم الشباب، ومحمد عكاشة بقسم الشباب بإدارة شباب المنزلة، وشريف عاطف المدير التنفيذى للمركز، والسيد رئيس مجلس الإدارة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والسادة مشرفى النشاط بالمركز.

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تناولت مرفت الشبراوي التعريف بالأمراض المعدية وأنها اضطرابات تَحدُث بسبب كائنات صغيرة مثل البكتيريا، أو الفيروسات، أو الفطريات، أو الطفيليات، وأضافت كيف تنتقل بعض الأمراض المعدية من شخص إلى شخص آخر. وبعض الأمراض تنتقل بسبب الحشرات، أو حيوانات أخرى. وقد تُصاب بأمراض أخرى بسبب تناوُل طعام أو شرب ماء ملوث، أو بسبب التعرض لكائنات صغيرة في البيئة.

وأوضحت مرفت أن لكل مرض معد علاماته وأعراضه الخاصة. وتتضمن العلامات والأعراض العامة والمشتركة بين عددٍ من الأمراض المعدية ما يلي: الحمى، والإسهال، والإرهاق 
بالإضافة إلى آلام في العضلات، والسعال.

وفى ختام الندوة أشارت إلى كيفية الوقاية من الأمراض المعدية بإتباع هذه النصائح التالية لتقليل خطر الإصابة بالعدوى: غسل اليدين وخاصة قبل إعداد الطعام وبعده وقبل الأكل وبعد استخدام المرحاض، وتلقي التطعيمات. يمكن أن يقلل التطعيم بشكل كبير جدًا من فرص إصابتك بالكثير من الأمراض، وامكث في المنزل حين تكون مريضًا لا تذهب إلى العمل، بالإضافة إلى تحضير الطعام بأمان، والحفاظ على نظافة الطاولات وأسطح المطبخ الأخرى عند تحضير الوجبات.

يأتي تنفيذ فعاليات الندوة الصحية، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، وعبد الله احمد فؤاد مدير إدارة شباب المنزلة.

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