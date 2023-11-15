الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

غزة الآن، قصف مدرسة فى مخيم النصيرات وإصابات بالمستشفى الأردنى الميداني

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، بسقوط شهيد وعدد من الإصابات إثر غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أعلن الجيش الأردني، مساء الأربعاء، عن إصابة 7 من كوادر المستشفى الميداني الأردني فى غزة، وحمل إسرائيل المسئولية عن توفير الحماية للمستشفى.

قطع جميع الاتصالات فى غزة

 

أيضا، حذرت الصفحة الرسمية لشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" اليوم، من انقطاع جميع الاتصالات في قطاع غزة، خلال الساعات القليلة القادمة.

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وقالت الصفحة، نأسف للإعلان عن توقف كافة المولدات العاملة في المقاسم الرئيسية في قطاع غزة، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها حيث أصبحت عناصر الشبكة الأساسية تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة (البطاريات) مما سيؤدي إلى توقف كافة خدمات الاتصالات خلال الساعات القليلة القادمة.

اقتحام مستشفى الشفاء فى غزة

واقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي، بينما كان المجمع لا يزال يحتضن آلاف المرضى والمصابين والنازحين، والعشرات من جثث شهداء الغارات الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة.

 

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، زعم مسؤول في جيش الاحتلال أن القوات عثرت على أسلحة و"بنية تحتية خاصة بعناصر المقاومة" خلال مداهمة في منطقة واحدة محددة داخل مستشفى الشفاء.

 

وأضاف المسؤول، في تصريحات للصحفيين، أنه لم يحدث أي قتال داخل مجمع المستشفى بعد أن وصل الجنود خلال الليل، كما لم يقع أي احتكاك مع الطواقم الطبية أو المرضى الذين قال إنهم موجودون في قسم آخر من المجمع.

 

اعتداء على المرضى داخل مجمع الشفاء

في مقابل ذلك، قال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس إن "جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا بالضرب على العديد من المرضى والجرحى والنازحين وعدد من الطواقم الطبية والتمريضية داخل مجمع الشفاء الطبي".

 

واتهم المكتب الجيش الإسرائيلي "بإجبار المتواجدين في المستشفى على خلع ملابسهم ووجهوا لهم الإهانة والشتائم، وطلبوا من الطواقم الطبية النزول من أماكن عملهم في المباني الطبية من أجل إجراء التحقيق معهم تحت تهديد القتل بالسلاح".

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