الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال ينسحب من مستشفى الشفاء ويطوق المبنى بالدبابات

مستشفى الشفاء، فيتو
مستشفى الشفاء، فيتو

أفاد تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية مساء اليوم الأربعاء، بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة  دون إعلان رسمي حتى الآن.

دبابات جيش الاحتلال تحاصر مستشفى الشفاء بقطاع غزة

ولفت التقرير إلى أن جيش الاحتلال ينشر دباباته حول المجمع الضخم الذي تتهم إسرائيل حركة حماس باستخدامها كقاعدة عسكرية.


واقتحم الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، حيث لا يزال فيه نحو 2300 شخص وفقًا للأمم المتحدة، بينهم مرضى ونازحون، وذلك بعد معارك عنيفة في محيط المنشأة، فيما تنفي حماس استخدام المستشفى لأغراض عسكرية

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وكانت قد أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة بيانا مساء اليوم تحدثت فيه من مجازر الاحتلال داخل مستشفيات غزة، مشيرة إلي أن قوة استيعاب مستشفيات قطاع غزة تضاءلت بشكل كبير بسبب العدوان الإسرائيلي.

 

حصار مستشفى الشفاء بقطاع غزة


ولفتت وزارة الصحة في غزة إلي أن "قوات الاحتلال تتحصن بالطوابق السفلية لمجمع الشفاء وتتخذ الكوادر والنازحين دروعا بشرية".


وتساءلت الوزارة "كيف يعقل وجود مركز للسيطرة والتحكم بمجمع الشفاء وهو مرصود بطائرات الاستطلاع على مدار الساعة".


من جانبه قال رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى الشفاء بغزة عدنان البرش إن "قوات الاحتلال تحيط بالمستشفى، وتستهدف كل من يتحرك، ولا معلومات لدينا عن زملائنا ببقية الأقسام ولا تواصل معهم".


وأضاف تمكنا من "دفن نحو 80 جثة في باحات المستشفى، في حين بقيت عشرات الجثث".


بدورها قالت منظمة الصحة العالمية إنها "فقدت الاتصال بالعاملين الصحيين في مستشفى الشفاء بغزة"، مؤكدة أنهم "قلقون للغاية على سلامة الموظفين والمرضى وحمايتهم أمر بالغ الأهمية".


وأضافت المنظمة أن "هناك نحو 3500 سرير في مستشفيات غزة قبل النزاع، واليوم هناك نحو 1400 فقط، مشيرة إلى أن المرضى والعاملين الصحيين والإسعاف لا يمكنهم  الدخول أو الخروج من بعض المستشفيات".


وقبل وقت سابق، أكدت منظمة الصحة العالمية، فقدان الاتصال بمستشفى الشفاء وسط أنباء عن قصف مجمع الأمم المتحدة في غزة.
 


إيقاف الهجمات على المستشفيات في غزة

 

ودعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان مشترك، يوم الأحد، إلى تحرك دولي عاجل لإيقاف الهجمات على المستشفيات في قطاع غزة.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال المديرون الإقليميون للمنظمات الثلاث في البيان "يتملكنا الرعب من التقارير الأخيرة التي تفيد بوقوع هجمات على مستشفى الشفاء والرنتيسي للأطفال - النصر ومستشفى القدس، وفي محيط تلك المستشفيات، وعلى مستشفيات أخرى في مدينة غزة وشمال غزة، مما أسفر عن مقتل الكثيرين، منهم أطفال".


وأضاف البيان "كما تفيد التقارير بأن الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة المتصلين بأجهزة لازمة لبقائهم على قيد الحياة يموتون الآن بسبب انقطاع الكهرباء والأكسجين والمياه في مستشفى الشفاء".



تحول مستشفيات غزة لساحات للموت والدمار واليأس

 


وأضاف، أن "الأعمال العدائية المكثفة التي تحيط بالعديد من المستشفيات في شمال غزة تحول دون وصول العاملين الصحيين والجرحى وغيرهم من المرضى بأمان إلى تلك المستشفيات"، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
 

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وكالة الأنباء الفرنسية جيش الاحتلال مستشفى الشفاء مستشفى الشفاء بقطاع غزة الأمم المتحدة حماس

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