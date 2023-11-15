الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الصحة العالمية: نعمل على خطة لإخلاء مرضى وموظفي مستشفى الشفاء بغزة

الصحة العالمية، فيتو
الصحة العالمية، فيتو

أعلن مسئول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن المنظمة وشركاءها يعملون على خطة لإخلاء مرضى وموظفي مستشفى الشفاء بغزة.

نفي رواية إسرائيل حول مجمع الشفاء

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن مجمع الشفاء لم يشهد أي مواجهة خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي له ما يكشف زيف الرواية الأمريكية والإسرائيلية.

كما تساءلت وزارة الصحة في غزة، عن كيف يمكن أن يكون هناك مركز للسيطرة والتحكم في مجمع الشفاء وهو مرصود بطائرات الاستطلاع على مدار الساعة.

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وقبل وقت سابق، أكدت منظمة الصحة العالمية، فقدان الاتصال بمستشفى الشفاء وسط أنباء عن قصف مجمع الأمم المتحدة في غزة.

 

إيقاف الهجمات على المستشفيات في غزة


ودعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان مشترك، يوم الأحد، إلى تحرك دولي عاجل لإيقاف الهجمات على المستشفيات في قطاع غزة.


وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال المديرون الإقليميون للمنظمات الثلاث في البيان "يتملكنا الرعب من التقارير الأخيرة التي تفيد بوقوع هجمات على مستشفى الشفاء والرنتيسي للأطفال - النصر ومستشفى القدس، وفي محيط تلك المستشفيات، وعلى مستشفيات أخرى في مدينة غزة وشمال غزة، مما أسفر عن مقتل الكثيرين، منهم أطفال".

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وأضاف البيان "كما تفيد التقارير بأن الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة المتصلين بأجهزة لازمة لبقائهم على قيد الحياة يموتون الآن بسبب انقطاع الكهرباء والأكسجين والمياه في مستشفى الشفاء".

 

تحول مستشفيات غزة لساحات للموت والدمار واليأس



وأضاف، أن "الأعمال العدائية المكثفة التي تحيط بالعديد من المستشفيات في شمال غزة تحول دون وصول العاملين الصحيين والجرحى وغيرهم من المرضى بأمان إلى تلك المستشفيات"، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

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