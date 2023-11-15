الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس شاب أطلق النار على 3 طلاب في المقطم

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية حبس المتهم بإصابة 3 طلاب، بعدما أطلق النار عليهم بسبب خلافات مالية مع شقيق أحدهم، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.


 وكان قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (3 طلاب- مقيمين بدائرة القسم "مصابين برش خرطوش") وتم نقلهم للمستشفى، وأكد أحدهم تضرره من (آخر، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته، حال تواجده وباقى المصابين أمام العقار سكنه، لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيقه، نتج عن ذلك إصابتهم المنوه عنها، وأيد المصابان أقواله، واتهموا المشكو فى حقه بالتسبب فى إحداث إصابتهم.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته (فرد خرطوش "المستخدم فى ارتكاب الواقعة") وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة الخليفة والمقطم مديرية أمن القاهرة قسم شرطة المقطم

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