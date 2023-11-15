الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

قناع الحمص واللبن لتفتيح البشرة السمراء

تفتيح البشرة، فيتو
تفتيح البشرة، فيتو

البشرة السمراء لها جمال خاص ولكن حينما تصاب البشرة بالسمار لا يكون جيدا، لأنه يؤثر على مظهر البشرة بشكل سلبى.

وتحرص الفتيات دائما على تفتيح البشرة لإعادة نضارتها ورونقها، وإزالة آثار الشمس المزعجة التي تؤثر على جمال البشرة.

قناع الحمص واللبن لتفتيح البشرة السمراء

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الحمص واللبن لتفتيح البشرة السمراء.

المكونات:-

2 ملعقة حمص مطحون

2 ملعقة لبن حليب

ملعقة كبيرة عصير ليمون 

نصف ملعقة كركم

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط معا جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق ونتركه لمدة نصف ساعة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • هذا القناع يفتح البشرة ويزيل البقع الداكنة والتصبغات وينظف البشرة بعمق.
  • كما يعمل هذا القناع على تعزيز نضارة البشرة وإعادة حيويتها.
قناع الحمص واللبن لتفتيح البشرة، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

Advertisements

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

txt

قناع الدقيق والخيار لتفتيح البشرة وغلق المسام الواسعة

txt

خلطة سحرية لإزالة البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البشرة السمراء تفتيح البشرة السمراء قناع الحمص واللبن قناع الحمص واللبن لتفتيح البشرة السمراء العناية بالبشرة روتين العناية بالبشرة نادية محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

وصفة طبيعية لترطيب البشرة بعمق فى الشتاء

وصفات لتقشير البشرة، للتخلص من الجلد الميت والأسمرار

كريم الخيار والعسل لتفتيح البشرة وإزالة البقع وعلاج الهالات السوداء

الأكثر قراءة

تعرف على القيم الجديدة للتصالح في مخالفات البناء

خامنئي يحسم النقاش حول دخول إيران الحرب، ويبلغ هنية بالقرار

محمد النني يوجه رسالة عتاب لجماهير منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي

بعد شهر على تطبيق المبادرة الحكومية، هذه أسعار السلع الغذائية بالأسواق

معتمد جمال يعلق على فوز الزمالك أمام توت عنخ آمون ويشيد بسامسون

طعن أمام القضاء الإداري على انتخابات نادي الزمالك الأخيرة

تفسير حلم خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقته بقرب زواجها وترقيتها فى العمل

مؤشر الدولار الأمريكي، هبوط حركة العملة الخضراء عالميا

Advertisements

منوعات

المزيد

محمد النني يوجه رسالة عتاب لجماهير منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي

جمارك مطار القاهرة تعرض 28 سيارة في مزاد علني

فيلم الرعب Piper في دور العرض المصرية

جوديت فيريراس تشارك في مهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 15-11-2023

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-11-2023 في منتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

من 83 ألفا لـ 16.7 مليون يورو شهريا.. رواتب كريستيانو رونالدو خلال مشواره الكروي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقته بقرب زواجها وترقيتها فى العمل

منها 7 أدعية نبوية مأثورة، أكثر من 40 دعاء لشفاء المريض

تفسير حلم القصب في المنام وعلاقته بالحصول على المال

المزيد
الجريدة الرسمية