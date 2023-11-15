البشرة السمراء لها جمال خاص ولكن حينما تصاب البشرة بالسمار لا يكون جيدا، لأنه يؤثر على مظهر البشرة بشكل سلبى.

وتحرص الفتيات دائما على تفتيح البشرة لإعادة نضارتها ورونقها، وإزالة آثار الشمس المزعجة التي تؤثر على جمال البشرة.

قناع الحمص واللبن لتفتيح البشرة السمراء

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الحمص واللبن لتفتيح البشرة السمراء.

المكونات:-

2 ملعقة حمص مطحون

2 ملعقة لبن حليب

ملعقة كبيرة عصير ليمون

نصف ملعقة كركم

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط معا جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق ونتركه لمدة نصف ساعة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يفتح البشرة ويزيل البقع الداكنة والتصبغات وينظف البشرة بعمق.

كما يعمل هذا القناع على تعزيز نضارة البشرة وإعادة حيويتها.

قناع الحمص واللبن لتفتيح البشرة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.