الإثنين 13 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

خلطة سحرية لإزالة البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة

البقع الداكنة، فيتو
البقع الداكنة، فيتو

البقع الداكنة بالبشرة مشكلة كبيرة تعانى منها العديد من الفتيات خاصة أصحاب البشرة الدهنية نتيجة تراكم الدهون على البشرة.

وتهتم الفتيات بإزالة البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة من خلال الصفات المقشرة للبشرة لإزالة طبقات الجلد الميتة من على البشرة ما يعيد جمالها مرة أخرى.

وصفة طبيعية لإزالة البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لإزالة البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة.

المكونات:

ملعقة بن

ملعقة أرز مطحون

ثمرة بطاطس مبشورة

الطريقة:-

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  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات الجافة ونخلطها معا.
  • ثم نبشر البطاطس ونصفيها جيدا.
  • نأخذ الماء الناتج ونضيفه تدريجيا إلى خليط البن والأرز ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق ونتركه على 25 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ثم الماء البارد، ثم نجففه ونرطبه.
  • نكرر القناع مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
وصفة طبيعية لإزالة البقع الداكنة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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احصلي على بشرة صافية وناعمة بقناع الحمص والكركم

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فتَّحى بشرتك من أول استخدام بمكونات من مطبخك

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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