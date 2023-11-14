4 مرطبات طبيعية للبشرة واظبي عليهم للحفاظ على جمالك في الشتاء

ترطيب البشرة من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا فى فصل الشتاء للوقاية من جفاف البشرة والتجاعيد التى تؤثر على إشراقة البشرة وشبابها.

وترطيب البشرة لا يكون من خلال الكريمات المرطبة فقط بل بالوصفات الطبيعية التى تحقق الترطيب العميق للبشرة حفاظا على جمالها.

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، أن الكريم المرطب مهم للبشرة فى فصل الشتاء حيث يجب ترطيب البشرة ٣ مرات على الأقل يوميا وذلك باستخدام كريم مناسب لنوع البشرة، وذلك لبشرة نضرة وجميلة فى فصل الشتاء

Advertisements

4 مرطبات طبيعية للبشرة واظبى عليهم للحفاظ على جمالها

وأضافت نادية، أن هذا ليس كل ما تحتاجه البشرة للتركيب بل يجب ترطيبها بعمق بالمكونات الطبيعية، وهناك 4 مرطبات طبيعية يجب المواظبة على استخدامها فى فصل الشتاء حفاظا على جمال البشرة ونضارتها وحمايتها من الجفاف، ومن هذه المركبات:-

زيت جوز الهند، حيث يجب وضعه على البشرة من خلال حركات دائرية برفق ونتركه مدة 10 دقائق ثم تمسح البشرة بمناديل طبية ونتركه بدون غسيل، وتستخدم يوميا.

اللبن الحليب، حيث نمرر قطنة مبللة باللبن الحليب على البشرة فى حركات دائرية ونترك اللبن حتى يجف مع محاولة عدن تحريك ملامح الوجه، ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

زبدة الشيا، حيث نفرد القليل منها على البشرة وندلك البشرة برفق فى حركات دائرية لمدة 10 دقائق ثم نمسح البشرة بعدها بالمناديل الطبية، ونتركها حيث تستخدم يوميا قبل النوم.

زيت الزيتون، وهو من اقوى المرطبات للبشرة، حيث يجب دهان البشرة به يوميا قبل النوم ونغسل البشرة فى الصباح الباكر عقب الاستيقاظ.

مرطبات طبيعية للبشرة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.