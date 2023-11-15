حبس صاحب محل ذهب يتاجر فى العملات الأجنبية بالدقهلية
قررت النيابة العامة حبس مالك محل مشغولات ذهبية بالدقهلية، لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"، وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أكدت قيام (مالك محل مشغولات ذهبية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا) بالإتجار فـي النقد الأجنبى بالسوق السوداء.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي بدائرة المركز وبحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية").
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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