الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

مسلسل أكاذيب الكيان عرض مستمر، جيش الاحتلال: قدمنا حضانات أطفال لمستشفى الشفاء

مجمع الشفاء الطبى،
مجمع الشفاء الطبى، فيتو

قال جيش الإحتلال الإسرائيلي إن العملية العسكرية في مجمع الشفاء الطبي لا تزال مستمرة، بزعم بنقل مساعدات طبية إلى المستشفى.

العملية الدقيقة والمستهدفة التي نفذها جيش الاحتلال 

كما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الأربعاء أن: "العملية الدقيقة والمستهدفة التي نفذها الجيش الإحتلال الإسرائيلي ضد حماس في مستشفى الشفاء لا تزال مستمرة".

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه أن: "الحضانات وأغذية الأطفال والإمدادات الطبية التي قدمها جيش الإحتلال الإسرائيلي قد وصلت بنجاح إلى المستشفى، ويتواجد فريقنا الطبي وجنودنا الناطقون باللغة العربية على الأرض لضمان وصول هذه الإمدادات إلى المحتاجين".

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المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

قصف عنيف ضد قطاع غزة 

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

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جيش الاحتلال غزة حماس إسرائيل

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