مجمع الشفاء، الاحتلال يقتحم المستشفى الأكبر في غزة.. عُمره أقدم من إسرائيل..وتحذيرات من كارثة إنسانية محققة

اقتحام مستشفى الشفاء، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية اقتحام لمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، بزعم تواجد عناصر من قوات كتائب القسام - الجناح العسكري لحماس- داخل المجمع.



اقتحام مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة

واقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي تحت غطاء من القصف العنيف في قطاع غزة، مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة، وأقسام الطوارئ في المستشفى.



ويقع مستشفى الشفاء في الجزء الغربي من مدينة غزة وفي النصف الشمالي من القطاع حيث تتركز العمليات العسكرية الإسرائيلية، وهو عبارة عن مجمع كبير من المباني والأفنية يقع على بعد بضع مئات من الأمتار من ميناء صيد صغير في مدينة غزة، وينحصر بين مخيم الشاطئ للاجئين وحي الرمال.

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أنشئ المجمع الطبي في عام 1946 أي أقدم من دولة الاحتلال، وتصل مساحته إلى 45 ألف متر مربع وهو الأكبر في غزة.

شيد مستشفى الشفاء خلال الحكم البريطاني، أي قبل عامين من انسحاب بريطانيا من فلسطين. وظل المستشفى قائما خلال فترة إدارة مصر للقطاع التي استمرت عقدين تقريبا بعد حرب عام 1948.



معلومات عن مستشفى الشفاء في قطاع غزة

وفي عام 1967، استولت إسرائيل على قطاع غزة واحتلته وظل مستشفى الشفاء مكانا محوريا لفترة طويلة قبل سيطرة حماس على القطاع حيث كان يلجأ إليه العديد من الفلسطينيين خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية.

The usurping entity is now storming Al-Shifa Hospital #انقذوا_مستشفى_الشفاء pic.twitter.com/1KJAccicV7 — Abdulrahman (@Abdulrhman_o_o) November 15, 2023

وفي عام 1994، أدت قوات الأمن التي كانت تسيطر عليها حركة فتح التحية للعلم الفلسطيني بعد رفعه فوق المستشفى عندما مُنح الفلسطينيين حكما ذاتيا محدودا في غزة خلال عملية أوسلو للسلام.

ثم انتقلت السيطرة الفعلية على المستشفى بعد ذلك من السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها فتح إلى حماس بعد الفوز المفاجئ الذي حققته الحركة في انتخابات عام 2006، وبسط نفوذها العسكري على غزة عام 2007.

وتم توسيع المستشفى بين الحين والآخر، وجرى إنشاء قسم للطب الباطني وجناح جديد للجراحة، وبعد ذلك أضيفت مبان جديدة لطب الأطفال وطب العيون وكذلك أقسام للتوليد وأمراض النساء.

اقتحام مستشفى الشفاء، فيتو

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يعتبر مجمع الشفاء أكبر مستشفى في القطاع بسعة تصل إلى 700 سرير طبي، لكن حاليا "يتوفر سرير واحد تقريبا لكل اثنين من المرضى، وقسم الطوارئ والعنابر مكتظة، ما يتطلب من الأطباء والعاملين الطبيين علاج الجرحى والمرضى في الممرات وعلى الأرض وفي الهواء الطلق".

في الوقت الحالي يضم المجمع ثلاثة مستشفيات هي الجراحة والأمراض الباطنية والنسائية والتوليد فضلا عن قسم للطوارئ والعناية المركزة وغيرها، ويعمل فيه نحو 1500 موظف، ثلثهم أطباء.

كارثة إنسانية تحلق في الأفق في مستشفيات غزة

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، عبر مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية عن مخاوفه من قصف إسرائيل للمستشفى، قائلا "نخشى أن يقصف الاحتلال المستشفى ويدمره على رؤوسنا"، كما أشار إلى أن مخزون الوقود سينفد غدا، محذرا من أنه "بعد عشر دقائق من انقطاع الكهرباء سيموت مرضى التنفس الاصطناعي جميعهم".

اقتحام مستشفى الشفاء، فيتو

ووفقا للأطباء في المستشفى فأن الطاقم الطبي يعالج حوالي 2500 مصاب في منشأة تتسع لحوالي 700 سرير فقط. وأظهرت مشاهد مروعة من المكان تكدس عشرات الجثث، فضلا عن الجرحى في أروقة وباحة المجمع.

ولجأت الكثير من العائلات في غزة إلى مستشفى الشفاء لتفادي القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر. فوفقا لمسؤولي الصحة في القطاع، لجأ ما بين 50 و60 ألف شخص إلى المستشفى وحوله، كما أقامت بعض العائلات أيضا خارج حرم المستشفى مباشرة.

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وفي السياق ذاته قال مدير عام المستشفيات في غزة الدكتور محمد زقوت: جيش الاحتلال كان يعتقد أن دخول جنوده مجمع الشفاء سيكون نصرا له لكنه لم يجد أي دليل على وجود المقاومة.

وتابع مدير عام المستشفيات في غزة: الاحتلال أطلق النار على من خرج من الممر الذي زعم أنه آمن للخروج من مجمع الشفاء".

كما أضاف مدير عام المستشفيات في غزة: لم تطلق رصاصة واحدة من داخل المستشفى خلال عملية اقتحام قوات الاحتلال للمجمع".

واقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، ساحات مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، تحت غطاء ناري كثيف وقصف عنيف في محيط المجمع.

ويأتي هذا الاقتحام بعد أن أبلغ الاحتلال إدارة المستشفى بشكل رسمي أنه سيقتحم مجمع الشفاء في الدقائق المقبلة.

وبحسب شهود عيان من داخل المستشفى، تقدمت القوات الإسرائيلية نحو ساحات المستشفى تحت غطاء ناري كثيف، وسط حالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين النازحين والطواقم الطبية والمرضى بداخل المستشفى.

وقال إعلام إسرائيلي: "القناصة ينتشرون في مجمع الشفاء ودبابات الجيش الإسرائيلي تتمركز في ساحاته".

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أن عشرات الجنود دخلوا مبنى قسم الطوارئ في مجمع الشفاء والدبابات داخل حرم المجمع الطبي.

ومن جانبها، قالت حركة حماس في بيان: "نحمل الكيان المحتل وقادته النازيين الجدد، والرئيس بايدن وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، وما يتعرض له الطاقم الطبي وآلاف النازحين، جراء هذه الجريمة الوحشية بحق مرفق صحي محمي بحكم اتفاقية جنيف الرابعة".

وفي السياق ذاته، حملت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، رئيس الإدارة الأمريكية جو بايدن، المسؤولية الكاملة عما يجري من اقتحام لحرم مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

ورفض الدكتور منير البرش مدير عام الصحة بغزة طلب أحد ضباط جيش الاحتلال بالخروج من مستشفى الشفاء، وتعاونه مع قواته أثناء اقتحام المستشفى، الحضور للإجابة عن أسئلة، قائلًا: "لا أستطيع التعاون معكم ولن آتي إليكم خوفًا من أن تقتلوني دون شهود".

وأظهر مقطع فيديو نص المكالمة الهاتفية بين ضابط بجيش الاحتلال ومدير صحة غزة يطلب منه الامتثال لأوامر قواته والأخير يرفض طلبه.



وحاول الضابط الإسرائيلي إقناع مدير عام الصحة بغزة فى اتصال هاتفي بالنزول من المستشفى والتعاون معه والإجابة عن الأسئلة التي سيتم توجيهها له، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل.