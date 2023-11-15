الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بعد اقتحام مستشفى الشفاء في غزة، تحذير قوي من روسيا للاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

اقتحام مستشفى الشفاء، قال السفير الروسي في تل أبيب، أناتولي فيكتوروف،  في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الظروف في قطاع غزة كارثية والمساعدات الإنسانية غير كافية. 

روسيا تدين عملية اقتحام مستشفى الشفاء في غزة 

 وأضاف السفير الروسي في تل أبيب أنه لا يمكن تبرير سقوط قتلى مدنيين في غزة، محذرا من احتمال اتساع النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في المنطقة كبير جدا. 

وأكد أناتولي فيكتوروف، أن إسرائيل تتصرف بقسوة بالغة في غزة ولا تكترث بالخسائر بين المدنيين، مشيرا إلى أن تصرفات القوات الإسرائيلية في غزة تثير قلقا بالغا.

ويأتي ذلك بعد اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمستشفى الشفاء في قطاع غزة، وتوالت الإدانات الدولية لعملية الاقتحام محذرة من عواقب كارثية.

واعترفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بعدم وجود معلومات عن تواجد أسرى في مستشفى الشفاء بعد اقتحامه.

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اقتحام مستشفى الشفاء في قطاع غزة 

وفي السياق ذاته علق  البيت الأبيض الأمريكي، في بيان صادر عنه اليوم  على اقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء في غزة.

وقال متحدث باسم الحكومة الأمريكية: "نحن لا نؤيد استهداف المستشفى من الجو ولا نريد أن نرى تبادلًا لإطلاق النار في المستشفى حيث يوجد في مرمى النيران الأبرياء والعاجزون والمرضى الذين يحاولون الحصول على الرعاية الطبية التي يستحقونها".

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وذكّر بتأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بضرورة حماية المستشفيات والمرضى، وقبل الاقتحام أجرى بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مكالمة هاتفية.

وقال البيت الأبيض في بيانه إنهما "ناقشا بشكل مطول الجهود الجارية لضمان إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حماس وبينهم أطفال وعدد من الأمريكيين".

مستشفى الشفاء الأكبر في غزة

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء الأكبر في غزة، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مجمع الشفاء بعد أيام من الغارات والقتال العنيف حوله وحصاره.

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