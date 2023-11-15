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ملفات وحوارات

اقتحام مستشفى الشفاء وإطلاق الرصاص على المرضى.. تفاصيل 24 ساعة عدوان غاشم من الاحتلال على غزة

اقتحام مستشفى الشفاء،
اقتحام مستشفى الشفاء، فيتو

اقتحام مستشفى الشفاء، شهدت الساعات الماضية تطورات كبيرة في العدوان الإسرائيلي على غزة وذلك بعد قيام قوات الاحتلال باقتحام مجمع الشفاء في القطاع.

اقتحام مستشفى الشفاء في قطاع غزة

 واقتحم جنود الاحتلال أقسام الطوارئ في مستشفى الشفاء، بزعم أنهم يبحثون عن مقاتلي  كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - وقاموا بترويع المرضى.

 ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية الاقتحام باستخدام الدبابات وتحت غطاء ناري كثيف من القصف المدفعي والطائرات في محيط  مستشفى الشفاء. 

وبعدما نفذ جيش الاحتلال عملية اقتحام مستشفى الشفاء، اعترف، بعدم وجود معلومات عن تواجد أسرى في المستشفى  وقوات من حماس.

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وفي السياق ذاته علق  البيت الأبيض الأمريكي، في بيان صادر عنه اليوم  على اقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء في غزة.

وقال متحدث باسم الحكومة الأمريكية: "نحن لا نؤيد استهداف المستشفى من الجو ولا نريد أن نرى تبادلًا لإطلاق النار في المستشفى حيث يوجد في مرمى النيران الأبرياء والعاجزون والمرضى الذين يحاولون الحصول على الرعاية الطبية التي يستحقونها".

اقتحام مستشفى الشفاء، فيتو 

 وذكر بتأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بضرورة حماية المستشفيات والمرضى، وقبل الاقتحام أجرى بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مكالمة هاتفية.

وقال البيت الأبيض في بيانه إنهما "ناقشا بشكل مطول الجهود الجارية لضمان إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حماس وبينهم أطفال وعدد من الأمريكيين".

 

مستشفى الشفاء الأكبر في غزة

وهي المرة الأولى التي يدخل فيه الجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مجمع الشفاء بعد أيام من الغارات والقتال العنيف حوله وحصاره.

وقال شهود عيان إن مئات الجنود اقتحموا المستشفى، مع تواجد العديد من الدبابات.

اقتحام مستشفى الشفاء، فيتو 

 من جهتهما، تنفي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" هذه الاتهامات بالمطلق، وتؤكدان أنهما لم تستخدما المستشفى لأي أغراض عسكرية أبدا.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان نشرته فجر اليوم الأربعاء، أنها تحمل إسرائيل والولايات المتحدة كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وقال البيان: "نحمل الكيان المحتل وقادته النازيين الجدد، والرئيس بايدن وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لـ مجمع الشفاء الطبي، وما يتعرض له الطاقم الطبي وآلاف النازحين، جراء هذه الجريمة الوحشية بحق مرفق صحي محمي بحكم اتفاقية جنيف الرابعة، وسيحاسب عليها قادة الاحتلال وكل من تواطأ معه في قتل الأطفال والمرضى والمدنيين العزل".

اقتحام مستشفى الشفاء، فيتو 

وفي السياق ذاته قال مدير عام المستشفيات في غزة الدكتور محمد زقوت: جيش الاحتلال كان يعتقد أن دخول جنوده مجمع الشفاء سيكون نصرًا له لكنه لم يجد أي دليل على وجود المقاومة.

وتابع: الاحتلال أطلق النار على من خرج من الممر الذي زعم أنه آمن للخروج من مجمع الشفاء.

كما أضاف مدير عام المستشفيات في غزة: لم تطلق رصاصة واحدة من داخل المستشفى خلال عملية اقتحام قوات الاحتلال للمجمع.

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