الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

لخداع المستوطنين بتحقيق انتصار وهمي، خبير فلسطيني يكشف الأهداف الخفية من اقتحام مجمع الشفاء

اقتحام مستشفى الشفاء،
اقتحام مستشفى الشفاء، فيتو

اقتحام مستشفى الشفاء، قال الدكتور أسامة الشعت، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن الاحتلال الإسرائيلي يزعم أن مستشفى الشفاء يوجد به مقر لقيادة حماس وهناك أنفاق موجودة تحتها وذلك كذريعة لقصف المستشفيات.

خبير فلسطيني يكشف أهداف إسرائيل من اقتحام مجمع الشفاء 

وأكد أسامة الشعت أن مستشفى الشفاء هو المجمع الطبي الأكبر في قطاع غزة والذي تخرج منه جميع بيانات وزارة الصحة الفلسطينية حول خسائر العدوان على القطاع، فإن كانت إسرائيل صادقة فيما تقول إنها اقتحمت المجمع الطبي بدافع مطاردة قوات حماس فلم هاجمت مستشفى المعمداني والمستشفى الإندونيسي؟!

Advertisements

مستشفى الشفاء في غزة، فيتو 


وأوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أن هناك أهدافا خفية أخرى للاحتلال من استهداف مستشفى الشفاء في قطاع غزة والتي من بينها كتم الصوت الإعلامي لوزارة الصحة لإخفاء جرائم الاحتلال ضد أهالي غزة.

 

اقرأ أيضا:

مجمع الشفاء، الاحتلال يقتحم المستشفى الأكبر في غزة.. عُمره أقدم من إسرائيل..وتحذيرات من كارثة إنسانية محققة


وتابع الخبير الفلسطيني أن الهدف الثاني من اقتحام مجمع الشفاء في غزة، محاول نتنياهو إسقاط هيبة تمثيلة إعلامية على أنه نجح في السيطرة على مقر قيادة حماس وذلك من خلال الترويج أنه موجود أسفل مجمع الشفاء وبالتالي تحقيق نصر دعائي.

اقتحام مستشفى الشفاء، فيتو 

وأكد أستاذ العلاقات الدولية أن الهدف الثالث من قيام الاحتلال بمهاجمة قطاع غزة  هو أن نتنياهو  لا يستطيع  بشكل أو بأخر العودة الى الوراء مازالت حركة حماس موجودة وأيضا تكبد جيش الاحتلال خسائر كبيرة.

 

اقتحام مستشفى الشفاء، فيتو 


وفي الهدف الرابع قال الشعت إنه يعتقد أن الاحتلال الاسرائيلي في حالة ارتباك وتراجع على المستوى العسكري.
وتسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على مستشفيات  قطاع غزة في إثارة الرأي العام العالمي ضد جيش الاحتلال والضغط على قيادته لوقف العدوان على غزة.

ونفذ جيش الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، عملية اقتحام لمستشفى الشفاء في قطاع غزة وذلك بزعم وجود مقاتلي المقاومة  الفلسطينية داخل المستشفى، إلا أنهم لم يعثروا على شيء.

txt

اقتحام مستشفى الشفاء وإطلاق الرصاص على المرضى.. تفاصيل 24 ساعة عدوان غاشم من الاحتلال على غزة

txt

مظاهرة أمام البيت الأبيض احتجاجا على اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي في غزة (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اقتحام مستشفى الشفاء مستشفى الشفاء إسرائيل مجمع الشفاء العدوان الاسرائيلي علي غزة غزة فلسطين

مواد متعلقة

مفتي الجمهورية: اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى الشفاء عمل همجي وجريمة حرب

مسلسل أكاذيب الكيان عرض مستمر، جيش الاحتلال: قدمنا حضانات أطفال لمستشفى الشفاء

مجمع الشفاء، الاحتلال يقتحم المستشفى الأكبر في غزة.. عُمره أقدم من إسرائيل..وتحذيرات من كارثة إنسانية محققة

هلع وخوف بين المرضى والنزلاء والطواقم الطبية بعد اقتحام مستشفى الشفاء بغزة (فيديو)

الأكثر قراءة

حقيقة تولي أيمن ممدوح عباس رئاسة شركة الكرة بنادي الزمالك

الذهب يواصل جنونه بارتفاع جديد في الأسعار بمنتصف تعاملات اليوم

وائل رياض يعلن تشكيل منتخب الشباب أمام ليبيا

حالة الطقس غدا الخميس 16 -11-2023 فى مصر

إسكان النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

النيابة تستعجل تحريات المباحث حول اتهام حلمي بكر لمدير أعماله باختلاس 2 مليون جنيه

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج

خبيرة أسواق مال تكشف سبب ارتفاع مؤشرات البورصة قبل نهاية العام

Advertisements

منوعات

المزيد

علماء يكتشفون فيروسا يشبه مصاص الدماء

ظهرت في كندا، أولى العملات النقدية التي تحمل وجه الملك تشارلز

"إكس" تفشل في حذف المنشورات الرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة

صارخا "فلسطين حرة"، مغني أمريكي يعرض أسماء الأطفال الفلسطينيين ضحايا الوحشية الإسرائيلية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 15-11-2023

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-11-2023 في منتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

عشان نظرك ميضعفش.. نصائح مهمة للمحافظة على سلامة العين والرؤية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القصب في المنام وعلاقته بالحصول على المال

آيات وسور الشفاء في القرآن الكريم

تفسير حلم ركوب السيارة في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة

المزيد
الجريدة الرسمية