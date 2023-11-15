لخداع المستوطنين بتحقيق انتصار وهمي، خبير فلسطيني يكشف الأهداف الخفية من اقتحام مجمع الشفاء

اقتحام مستشفى الشفاء، قال الدكتور أسامة الشعت، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن الاحتلال الإسرائيلي يزعم أن مستشفى الشفاء يوجد به مقر لقيادة حماس وهناك أنفاق موجودة تحتها وذلك كذريعة لقصف المستشفيات.

خبير فلسطيني يكشف أهداف إسرائيل من اقتحام مجمع الشفاء

وأكد أسامة الشعت أن مستشفى الشفاء هو المجمع الطبي الأكبر في قطاع غزة والذي تخرج منه جميع بيانات وزارة الصحة الفلسطينية حول خسائر العدوان على القطاع، فإن كانت إسرائيل صادقة فيما تقول إنها اقتحمت المجمع الطبي بدافع مطاردة قوات حماس فلم هاجمت مستشفى المعمداني والمستشفى الإندونيسي؟!

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مستشفى الشفاء في غزة، فيتو



وأوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أن هناك أهدافا خفية أخرى للاحتلال من استهداف مستشفى الشفاء في قطاع غزة والتي من بينها كتم الصوت الإعلامي لوزارة الصحة لإخفاء جرائم الاحتلال ضد أهالي غزة.

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وتابع الخبير الفلسطيني أن الهدف الثاني من اقتحام مجمع الشفاء في غزة، محاول نتنياهو إسقاط هيبة تمثيلة إعلامية على أنه نجح في السيطرة على مقر قيادة حماس وذلك من خلال الترويج أنه موجود أسفل مجمع الشفاء وبالتالي تحقيق نصر دعائي.

اقتحام مستشفى الشفاء، فيتو

وأكد أستاذ العلاقات الدولية أن الهدف الثالث من قيام الاحتلال بمهاجمة قطاع غزة هو أن نتنياهو لا يستطيع بشكل أو بأخر العودة الى الوراء مازالت حركة حماس موجودة وأيضا تكبد جيش الاحتلال خسائر كبيرة.

اقتحام مستشفى الشفاء، فيتو



وفي الهدف الرابع قال الشعت إنه يعتقد أن الاحتلال الاسرائيلي في حالة ارتباك وتراجع على المستوى العسكري.

وتسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على مستشفيات قطاع غزة في إثارة الرأي العام العالمي ضد جيش الاحتلال والضغط على قيادته لوقف العدوان على غزة.

ونفذ جيش الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، عملية اقتحام لمستشفى الشفاء في قطاع غزة وذلك بزعم وجود مقاتلي المقاومة الفلسطينية داخل المستشفى، إلا أنهم لم يعثروا على شيء.