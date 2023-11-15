فوائد الجرجير، يدعم صحة القلب والعظام والجهاز المناعي

فوائد الجرجير، للصحة عديدة، وتعتمد فوائد الجرجير على أنه غني بالعناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض، وتدعم مختلف أجهزة الجسم، وتحميه من العديد من المشاكل الصحية.



فوائد الجرجير

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن من أهم فوائد الجرجير ما يلي:

الوقاية من السرطان: يحتوي الجرجير على مركبات نباتية تسمى الجلوكوزينات، والتي تتحول إلى مركبات مضادة للأكسدة تسمى الجلوكوزيناتولات في الجسم. وقد أظهرت الدراسات أن هذه المركبات لها خصائص مضادة للسرطان، حيث تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

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تقليل خطر الإصابة بالحالات الصحية المزمنة: يحتوي الجرجير على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على تقليل خطر الإصابة بالحالات الصحية المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.

تعزيز صحة القلب: يحتوي الجرجير على مركبات نباتية تسمى الفلافونويد، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. وقد أظهرت الدراسات أن هذه المركبات تساعد على حماية القلب من الأمراض، مثل تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم.

الحفاظ على صحة العظام: يحتوي الجرجير على الكالسيوم، وهو معدن مهم لصحة العظام. كما أنه يحتوي على فيتامين ك، والذي يساعد على امتصاص الكالسيوم في الجسم.

تحسين وظائف جهاز المناعة: يحتوي الجرجير على فيتامين ج، وهو فيتامين أساسي لجهاز المناعة. كما أنه يحتوي على مركبات نباتية أخرى لها خصائص مضادة للالتهابات، والتي تساعد على دعم جهاز المناعة.

السيطرة على مرض السكري: يحتوي الجرجير على الألياف، والتي تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم. كما أنه يحتوي على مركبات نباتية لها خصائص مضادة لمرض السكري، والتي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

تعزيز فقدان الوزن: يحتوي الجرجير على الألياف، والتي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء. كما أنه يحتوي على سعرات حرارية قليلة، مما يجعله إضافة جيدة لنظام غذائي صحي لفقدان الوزن.

الجرجير

الحفاظ على صحة العيون: يحتوي الجرجير على فيتامين أ، وهو فيتامين أساسي لصحة العين. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية العين من الأمراض، مثل إعتام عدسة العين.

بالإضافة إلى هذه الفوائد، يحتوي الجرجير أيضًا على خصائص مدرة للبول ومضادة للالتهابات. كما أنه قد يساعد على تحسين صحة الجلد والشعر.

بشكل عام، يعتبر الجرجير من الخضروات الصحية التي لها العديد من الفوائد المحتملة للجسم. يمكن تناول الجرجير طازجًا أو إضافته إلى السلطات أو السندويشات أو الحساء.

