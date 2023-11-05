الأحد 05 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد الجرجير، لصحة القلب والعيون والأفضل للشعر

الجرجير، فيتو
الجرجير، فيتو

فوائد الجرجير للصحة بشكل عام عديدة وهامة، فهو غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ويحتوي الجرجير أيضًا على خصائص مدرة للبول، ومضادة للالتهابات، ومضادة للبكتيريا، وبشكل عام، يعتبر الجرجير من الخضروات الصحية التي يمكن أن تضاف إلى النظام الغذائي اليومي لتعزيز الصحة العامة. 

فوائد الجرجير للصحة

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الجرجير للصحة بشكل عام، وللشعر بشكل خاص، لا يمكن إغفالها، ولابد من الاستفادة منه، وتضمينه في نظامنا الغذائي اليومي، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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الوقاية من السرطان

يحتوي الجرجير على العديد من المركبات التي لها خصائص مضادة للسرطان، مثل فيتامين ج، وفيتامين أ، والبيتاكاروتينات، والكالسيوم، وحمض الفوليك، وقد أظهرت الدراسات أن تناول الجرجير قد يساعد في الوقاية من أنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الرئة، وسرطان الثدي، وسرطان القولون.

تقليل خطر الإصابة بالحالات الصحية المزمنة

يحتوي الجرجير على العديد من المركبات التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بالحالات الصحية المزمنة، مثل أمراض القلب، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، وقد أظهرت الدراسات أن تناول الجرجير قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، وتنظيم نسبة السكر في الدم، وخفض ضغط الدم.

تعزيز صحة القلب

يحتوي الجرجير على مركبات تساعد في حماية القلب، مثل فيتامين ج، وفيتامين أ، والبيتاكاروتينات، والألياف الغذائية. وقد أظهرت الدراسات أن تناول الجرجير قد يساعد في خفض ضغط الدم، ومنع تصلب الشرايين، وتعزيز صحة الأوعية الدموية.

الحفاظ على صحة العظام

يحتوي الجرجير على الكالسيوم، وهو معدن أساسي لصحة العظام. وقد أظهرت الدراسات أن تناول الجرجير قد يساعد في الحفاظ على كثافة العظام ومنع الإصابة بهشاشة العظام.

تحسين وظائف جهاز المناعة

يحتوي الجرجير على فيتامين ج، وهو فيتامين أساسي لجهاز المناعة. وقد أظهرت الدراسات أن تناول الجرجير قد يساعد في تعزيز وظائف جهاز المناعة ومقاومة العدوى.

السيطرة على مرض السكري

يحتوي الجرجير على الألياف الغذائية، والتي تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم. وقد أظهرت الدراسات أن تناول الجرجير قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع 2.

تعزيز إنقاص الوزن

يحتوي الجرجير على الألياف الغذائية، والتي تساعد في الشعور بالشبع والامتلاء. وقد أظهرت الدراسات أن تناول الجرجير قد يساعد في فقدان الوزن أو الحفاظ عليه.

الحفاظ على صحة العيون

يحتوي الجرجير على فيتامين أ، وهو فيتامين أساسي لصحة العيون. وقد أظهرت الدراسات أن تناول الجرجير قد يساعد في حماية العين من الضمور البقعي المرتبط بالعمر، ومنع الإصابة بإعتام عدسة العين.

الجرجير وفوائده

فوائد الجرجير للشعر

للجرجير العديد من الفوائد للشعر، فهو غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حل المشاكل التالية.

تعزيز نمو الشعر

يحتوي الجرجير على فيتامين أ، وهو فيتامين أساسي لنمو الشعر. كما يحتوي على فيتامينات ب، والتي تساعد في إنتاج خلايا جديدة، بما في ذلك خلايا الشعر. كما يحتوي الجرجير على الحديد، وهو معدن أساسي لتكوين الهيموجلوبين، وهو بروتين ينقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، بما في ذلك خلايا الشعر.

منع تساقط الشعر

يحتوي الجرجير على فيتامين ج، وهو فيتامين مضاد للأكسدة يساعد في حماية الشعر من التلف الناتج عن الجذور الحرة. كما يحتوي الجرجير على مضادات الأكسدة الأخرى، مثل البيتاكاروتينات، والتي قد تساعد أيضًا في منع تساقط الشعر.

علاج قشرة الرأس

يحتوي الجرجير على خصائص مضادة للفطريات، والتي قد تساعد في علاج قشرة الرأس. كما يحتوي الجرجير على خصائص مضادة للالتهابات، والتي قد تساعد في تقليل الالتهابات التي يمكن أن تؤدي إلى قشرة الرأس.

تحسين صحة فروة الرأس

يحتوي الجرجير على فيتامينات ومعادن مهمة لصحة فروة الرأس، مثل فيتامين أ، وفيتامين ج، والحديد، والزنك. كما يحتوي الجرجير على مضادات الأكسدة، والتي تساعد في حماية فروة الرأس من التلف.

طريقة عمل ماسك للشعر من الجرجير

يمكن صنع ماسك للشعر من الجرجير؛ عن طريق خلط كمية متساوية من الجرجير المفروم مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

 ثم يمكن وضع الماسك على الشعر لمدة 30 دقيقة قبل غسله.

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