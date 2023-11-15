الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

المقاومة الفلسطينية تنجح في إسقاط مسيرة للاحتلال والسيطرة عليها

طائرة مسيرة، فيتو
طائرة مسيرة، فيتو

الهجوم البري على غزة، ذكرت  سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية - في بيان صادر عنها  اليوم الأربعاء، أنها أسقطت طائرة إسرائيلية بدون طيار من نوع "سكاي لارك" والسيطرة عليها.

خسائر جيش الاحتلال في الحرب البرية على غزة

وفي وقت سابق نجحت سرايا القدس في استهداف طائرة إسرائيلية من طراز هيورن تي بي، وإصابتها بشكل مباشر وذلك في ظل القصف العنيف الذي تنفذه دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه، يوم  السبت الماضي، أن الجنود الـ 5 الذين قتلوا في غزة، من بينهم ضابط كبير، وجاء بسبب انفجار لغم في فتحة نفق بمنطقة بيت حانون شمال قطاع غزة.

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وفي السياق ذاته كشفت تقارير إعلامية عن مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 6 آخرين في حالة خطرة جدًّا من بينهم ضابطين في الاشتباكات الدائرة مع كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في القطاع

طائرة إسرائيلية، فيتو 

وتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة جراء الاقتحام البري لقطاع غزة، ومع صلابة المقاومة الفلسطينية في مواجهة تقدم جيش الاحتلال.

وبثت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، مقطع فيديو لعمليات استهداف جنود داخل البيوت، وتدمير الدبابات، تفخيخ الأنفاق، على طريقة لعبة ببجي الشهيرة.

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وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 43 جنديًّا منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة، ناهيك عن عشرات المصابين.

وكشف تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية  يوم الجمعة، أن أكثر من 100 جندي إسرائيلي أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء العملية البرية شمالي قطاع غزة قبل أسبوعين.

إصابات جيش الاحتلال خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكد تقرير الصحيفة العبرية: “أصيب نحو 250 جنديا إسرائيليا خلال العملية البرية، وأن أكثر من 100 منهم في حالة خطيرة”.

وأضافت: " أن الأسباب الرئيسية لمقتل الجنود هي الإصابة المباشرة بالنيران أو نتيجة شظايا أو الصواريخ المضادة للدبابات".

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