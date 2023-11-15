توقف مطحنة القمح الوحيدة في غزة جراء قصف لجيش الاحتلال

الهجوم البري على غزة، كشفت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، عن توقف مطحنة القمح الوحيدة العاملة في غزة إثر قصف مدفعي إسرائيلي على القطاع.



جيش الاحتلال يقتحم مستشفى الشفاء في قطاع غزة



ويأتي ذلك بعد قيام جيش الاحتلال باقتحام مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة، والذي يعتبر من أكبر مستشفيات القطاع وذلك بزعم وجود مقاتلي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تحت المستشفى.

إلا أن بعدما نفذ جيش الاحتلال عملية اقتحام مستشفى الشفاء، أقر بعدم وجود أسرى إسرائيليين داخل المستشفى، مشيرا إلى انه لا زال يواصل عمليات التمشيط بداخله.

وفي السياق ذاته قال القيادي بحركة حماس عزت الرشق إن محاولة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تصوير اقتحام مستشفى الشفاء على أنه إنجاز عسكري، "مراهقة سياسية ومسرحية مكشوفة".

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وأضاف القيادي بحماس عزت الرشق: إن "محاولة نتنياهو تصوير توغل دباباته وجيشه المهزوم خلال اقتحام مستشفى الشفاء كأنه إنجاز، هو مراهقة سياسية ومسرحية مكشوفة لن تنطلي على أحد ولن يصدقها أحد، فمستشفى الشفاء مرفق مدني طبي وليس ثكنة عسكري".

واقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء الأكبر في غزة، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها الجيش الإسرائيلي إلى مجمع الشفاء بعد أيام من الغارات والقتال العنيف حوله وحصاره.



وقال شهود عيان إن مئات الجنود اقتحموا المستشفى، مع تواجد العديد من الدبابات.

وبحسب شهود عيان من داخل المستشفى، تقدمت القوات الإسرائيلية نحو ساحات المستشفى تحت غطاء ناري كثيف، وسط حالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين النازحين والطواقم الطبية والمرضى بداخل المستشفى.

جيش الاحتلال يقتحم قطاع غزة

وقال إعلام إسرائيلي: "القناصة ينتشرون في مجمع الشفاء ودبابات الجيش الإسرائيلي تتمركز في ساحاته".

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أن عشرات الجنود دخلوا مبنى قسم الطوارئ في مجمع الشفاء والدبابات داخل حرم المجمع الطبي.



ومن جانبها أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان نشرته فجر اليوم الأربعاء، أنها تحمل إسرائيل والولايات المتحدة كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وقال البيان: "نحمل الكيان المحتل وقادته النازيين الجدد، والرئيس بايدن وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لـ مجمع الشفاء الطبي، وما يتعرض له الطاقم الطبي وآلاف النازحين، جراء هذه الجريمة الوحشية بحق مرفق صحي محمي بحكم اتفاقية جنيف الرابعة، وسيحاسب عليها قادة الاحتلال وكل من تواطأ معهم في قتل الأطفال والمرضى والمدنيين العزل".



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