المقاومة الفلسطينية تنجح في استهداف طائرة إسرائيلية بقطاع غزة

الهجوم البري على غزة، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها نجحت في استهداف طائرة إسرائيلية من طراز هيورن تي بي، وإصابتها بشكل مباشر.

خسائر جيش الاحتلال في الحرب البرية على غزة

وعلى جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه، اليوم السبت، أن الجنود الـ 5 الذين قتلوا في غزة، من بينهم ضابط كبير، وجاء بسبب انفجار لغم في فتحة نفق بمنطقة بيت حانون شمال قطاع غزة.



وفي السياق ذاته كشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت، عن مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 6 آخرين في حالة خطرة جدًّا من بينهم ضابطين في الاشتباكات الدائرة مع كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في القطاع.

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وتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة جراء الاقتحام البري لقطاع غزة، ومع صلابة المقاومة الفلسطينية في مواجهة تقدم جيش الاحتلال.

وبثت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، مقطع فيديو لعمليات استهداف جنود داخل البيوت، وتدمير الدبابات، تفخيخ الأنفاق، على طريقة لعبة ببجي الشهيرة.



وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 43 جنديًّا منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة، ناهيك عن عشرات المصابين.



و كشف تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية يوم الجمعة، أن أكثر من 100 جندي إسرائيلي أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء العملية البرية شمالي قطاع غزة قبل أسبوعين.

إصابات جيش الاحتلال خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكد تقرير الصحيفة العبرية: “أصيب نحو 250 جنديا إسرائيليا خلال العملية البرية، وأن أكثر من 100 منهم في حالة خطيرة”.



وأضافت: " أن الأسباب الرئيسية لمقتل الجنود هي الإصابة المباشرة بالنيران أو نتيجة شظايا أو الصواريخ المضادة للدبابات".