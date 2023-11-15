حرب العصابات، تفاصيل خطة حماس لاستنزاف جيش الاحتلال

الهجوم البري على غزة، منذ أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي شن العدوان على قطاع غزة، ولم ينجح في تحقيق أي مكاسب على الأرض، بل تكبد الكثير من الخسائر في الجنود والعتاد.

سياسة حرب العصابات في غزة

ونجحت المقاومة الفلسطينية في إدارة الحرب ضد جيش الاحتلال في غزة، واستطاعت التصدي لكثير من محاولات الاقتحام وكبدته خسائر كبيرة.

وذكرت تقارير إعلامية أن كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- تسعى إلى تحويل الحرب مع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى حرب عصابات وذلك لتكبيدها خسائر كبيرة وتقليل خسائر المقاومة إلى أقل درجة.

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اشتباكات المقاومة وجيش الاحتلال، فيتو



وأكدت التقارير أن كتائب القسام تنفذ عمليات هجومية بشكل مجاميع صغيرة لتستهدف الدبابات والآليات الإسرائيلية دون الدخول بمعارك كبيرة.

وأوضحت التقارير أن كتائب القسام هي التي ستنتصر في حالة طالة أمد الهجوم البري وستحولها إلى حرب عصابات، وهو ما لا تتمناه إسرائيل؛ لأن كلفتها عليها ستكون كبيرة، إضافة إلى أنها ستؤثر عليها داخليًا وخارجيًا.

جانب من آثار القصف الإسرائيلي لغزة

وتجدر الإشارة إلى أن تواجد المدنيين داخل مستشفيات قطاع غزة، رغم محاولات إسرائيل إخافتهم وترويعهم لإجبارهم على الخروج منها، والوفيات التي حصلت، خصوصًا في الأطفال والمرضى في المستشفيات خلال العدوان الإسرائيلي على غزة ، كان له صدى في عدة دول وخروج التظاهرات الكبيرة المنددة بجرائم دولة الاحتلال.

وتسعى إسرائيل من ذلك الهجوم تحقيق نصر إعلامي لإرضاء الرأي العام في الداخل الذي ينتقد الحكومة الإسرائيلية لعدم قضائها على حماس بعد مرور أكثر من شهر على الحرب، إلى جانب عدم إنقاذ أي من الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

اشتباكات المقاومة وجيش الاحتلال، فيتو

وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية منع الاحتلال الإسرائيلي من التورط في الاجتياح البري لـ قطاع غزة، حتى لا يتحول القتال إلى حرب عصابات بين المنازل مثل ما تعرضت له الولايات المتحدة في العراق.

و وضعت أمريكا عدة سيناريوهات لمساعدة جيش الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم البري على غزة بهدف القضاء على كتائب القسام.

وأكدت التقارير أن أمريكا دعت إسرائيل للتخلي عن الهجوم البري الشامل على غزة، لأنه قد يزيد من تأجيج التوترات في المنطقة، وطالبت باستخدام مزيج من الضربات الجوية الدقيقة وغارات العمليات الخاصة المستهدفة.

قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة

وارسلت الولايات المتحدة الأمريكية جنرالًا من مشاة البحرية برتبة ثلاث نجوم لتقديم المشورة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن التخطيط لهجومه التكتيكي.

وهو الجنرال جيمس جلين، القائد السابق لقيادة العمليات الخاصة للقوات البحرية، والذي يتمتع بخبرة كبيرة في حرب المدن في العراق، وخاصة في الفلوجة، حيث قاد القوات الأمريكية خلال بعض من أكثر المعارك دموية هناك بينها وبين المقاومة العراقية.

وحذر مسئول عسكري أمريكي كبير،الرئيس جو بايدن من إطالة أمد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

جنرال أمريكي يحذر من إطالة أمد الحرب في غزة

وقال الجنرال تشارلز براون، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة وكبير المستشارين العسكريين للرئيس جو بايدن، إن التوصل إلى حسم أسرع للقتال في غزة قد يساعد في تقليص فرص انضمام المدنيين إلى صفوف المسلحين الفلسطينيين.

اشتباكات المقاومة وجيش الاحتلال، فيتو

وأوضح الجنرال الأمريكي، أن هدف دولة الاحتلال المعلن من حملتها العسكرية في غزة وهو التدمير الكامل لحركة حماس المسلحة التي تدير القطاع كان "أمرا كبيرا جدا".

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وأضاف براون أن إسرائيل تركز على استهداف القيادة العليا لحماس وهو ما قد يتحقق بسرعة أكبر. وفي أول تصريحات مفصلة له عن الصراع المستمر منذ شهر قبل وصوله إلى اليابان اليوم الخميس، "أعتقد أنه كلما طال أمد هذا الأمر زادت الصعوبة".

الهجوم البري على غزة

وردا على سؤال عن مدى خشيته من أن يتمخض تزايد عدد القتلى الفلسطينيين عن دفع المدنيين للانضمام إلى صفوف المسلحين، قال براون "نعم، الأمر كذلك إلى حد كبير. وأعتقد أن هذا أمر يتعين علينا الانتباه له".

اشتباكات المقاومة وجيش الاحتلال، فيتو

لكن براون لم يقترح مدة قصيرة معينة للحملة أو مدة معينة لاستمرار العملية الإسرائيلية في غزة.

وفشل جيش الاحتلال على الرغم من تسليحه المتقدم في تحقيق نجاح عسكري على الأرض، خاصة بعد إعلان كتائب القسام تدمير 165 ألية حتى الأن.

وسلطت تقارير إعلامية كثيرة الضوء على الأسلحة التي استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على غزة، والتي من بينها الدبابات ميركافا والحاويات المقاتلة والمدرعة النمر.

ونجحت المقاومة الفلسطينية في نصب العديد من الأكمنة تمكنت خلالها من تدمير عدد كبير من دبابات الميركافا والحاويات المقاتلة باستخدام قذائف الياسين من المسافة صفر.

اشتباكات المقاومة وجيش الاحتلال، فيتو

وتسببت عمليات تدمير المدرعة نمر في إثارة الرأي العام في إسرائيل، حيث تسبب استهدافها من قبل المقاومة بصواريخ كورنيت المضادة للدروع في مقتل عدد من الجنود.

وذكرت تقارير إعلامية أن قسم التكنولوجيا واللوجستيات في جيش الاحتلال الإسرائيلي طور المدرعة نمر، قبل سنوات وأطلق عليها اسم "النمر"، للقيام بمهام أمنية روتينية في مختلف القطاعات.

إلا أن ناقلة الجند هذه هي في الأساس من تصميم شركة "أوشكوش"، وهي شركة أمريكية متخصصة بتصميم وصناعة الشاحنات المتخصصة والمركبات العسكرية وهياكل الشاحنات والرافعات.

واشترى جيش الاحتلال الإسرائيلي المئات من المدرعة النمر قبل عدد من السنوات لاستعمالها في النقل اللوجستي.

مدرعة النمر التي يمتلكها جيش الاحتلال الإسرائيلي

وفي 2017 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي على موقعه الرسمي عن شراء 200 شاحنة من "النمر"، والتي استلمها في العام التالي 2018.

ويبلغ وزن المدرعة النمر الإجمالي 10 أطنان على الأقل، وتعتبر أشبه بمقصورة قتالية واسعة، حيث يمكن لـ 12 إلى 14 جنديا الجلوس بشكل مريح داخلها على مقاعد مبطنة.

كما تتضمن المقصورة الأمامية نظام تكييف وتدفئة متطور، ونوافذ واسعة مع خط رؤية مباشر ومثالي لرؤية الخارج، فضلا عن فتحات زاوية، وقضبان حماية حجرية، لصد التهديدات.

ويتم دهان المركبة من الخارج والداخل بمواد خاصة للعزل الحراري ومن أجل الحفاظ على درجة الحرارة وتثبيط اللهب، بما يمنع دخول الحريق إليها.

كما أن ألواح الحماية مصممة لامتصاص طلقات الأسلحة الخفيفة مثل الرشاشات التي يصل عيارها إلى 7.62 ملم وربما 50 أيضًا.

وحول أسباب فشل منظومات التسليح الإسرائيلية في الهجوم البري على غزة، قال اللواء نصر سالم الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمتلك أحدث الأسلحة في العالم، ولكن المقاومة الفلسطينية لديها عقيدة قوية في الدفاع عن أرضها وحقوقها.

فشل منظومة التسليح الإسرائيلية في مواجهة المقاومة الفلسطينية

وأضاف نصر سالم أن هناك تخبط وسوء إدارة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن المقاومة تستخدم تكتيكات جيدة وخطط محكمة وتعتمد على استراتيجية نصب الأكمنة.

وأوضح الخبير الاستراتيجي أن المقاومة الفلسطينية، نجحت في استخدام قذائف الياسين المحلية في استهداف دبابات ومدرعات جيش الاحتلال من المسافة صفر.

وأكد اللواء نصر سالم أن المقاومة الفلسطينية تجيد الاختباء ومعارك الكر والفر وهو ما جعلها تحقق نجاحات في استهداف المدرعات نمر الإسرائيلية من المسافة صفر.

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن القبة الحديدية بكامل قطعها تستطيع التصدي لـ٣ آلاف صاروخ فقط في وقت واحد.. ولكن المقاومة في عملية الطوفان أطلقت ٥ آلاف صاروخ منهم ٣ آلاف لتمويه القبة الحديدية.

وأيضا فشلت القبة الحديدة منذ عملية طوفان الأقصى في التصدي لصواريخ حماس، حيث أطلقت كتائب القسام 5 آلاف صاروخ في الـ7 من شهر أكتوبر الماضي.