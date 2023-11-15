الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مدير الصحة في غزة يرفض طلب جيش الاحتلال للحضور ويقول: لن أتعاون معكم ستقتلونني دون شهود

مدير عام الصحة بغزة
مدير عام الصحة بغزة الدكتور منير البرش، فيتو

اقتحمت جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، ساحات مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، تحت غطاء ناري كثيف وقصف عنيف في محيط المجمع.

ويأتي هذا الاقتحام بعد أن أبلغ جيش الاحتلال إدارة المستشفى بشكل رسمي أنه سيقتحم مجمع الشفاء في الدقائق المقبلة.

وأفادت مصادر صحفية، أن الدبابات الإسرائيلية تتواجد في هذه اللحظات بداخل ساحة مجمع الشفاء الطبي.

وأكد مدير عام الصحة بغزة الدكتور منير البرش، بأن الجيش الإسرائيلي يقوم بإطلاق النار بداخل ساحات مستشفى الشفاء بعد اقتحامه.

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وأوضح، أن قوات الجيش اقتحمت المجمع من الجهة الغربية التي تضم قسم الولادة في المجمع، وفجر أبواب الأقسام وجدرانًا في المنطقة المقتحمة.

وخلال طالب الجيش الإسرائيلي خلال اتصال هاتفي مع الدكتور منير البرش، بالنزول إليهم في الطابق السفلي من المستشفى والتعاون والحضور للإجابة عن أسئلة، ورفض البرش ذلك قائلًا: "لا أستطيع التعاون معكم ولن آتي إليكم خوفًا أن تقتلوني دون شهود".

وتابع: "تسمع انفجارات ضخمة وعنيفة بمجمع الشفاء والدخان ينتشر على الطواقم الطبية والمرضى به، وتسببت الانفجارات بتحطم زجاج المستشفى بشكل كامل".

وبحسب شهود عيان من داخل المستشفى، تقدمت القوات الإسرائيلية نحو ساحات المستشفى تحت غطاء ناري كثيف، وسط حالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين النازحين والطواقم الطبية والمرضى بداخل المستشفى.

وقال إعلام إسرائيلي: "القناصة ينتشرون في مجمع الشفاء ودبابات الجيش الإسرائيلي تتمركز في ساحاته".

وأفادت مصادر بغزة، أن "الاقتحام بدأ من جنوب مشفى الشفاء شارع عز الدين القسام وكذلك من البوابة الشرقية للمستشفى، والدبابات والآليات دخلت إلى حرم المستشفى".

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أن عشرات الجنود دخلوا مبنى قسم الطوارئ في مجمع الشفاء والدبابات داخل حرم المجمع الطبي.

ومن جانبها، قالت حركة حماس في بيان: "نحمل الكيان المحتل وقادته النازيين الجدد، والرئيس بايدن وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، وما يتعرض له الطاقم الطبي وآلاف النازحين، جراء هذه الجريمة الوحشية بحق مرفق صحي محمي بحكم اتفاقية جنيف الرابعة".

 

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جيش الإحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي مدير عام الصحة بغزة الدكتور منير البرش قسم الولادة دبابات الجيش الإسرائيلي

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