الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير الصحة التركية: استقبال عدد من مصابي غزة للعلاج بالمستشفيات التركية

مؤتمر صحفي لوزير
مؤتمر صحفي لوزير الصحة مع نظيره التركي، فيتو

قال الدكتور فخر الدين قوجه وزير الصحة التركي، إن تركيا سوف تستقبل عددا من مصابي غزة في المستشفيات التركية لتلقي الخدمات الطبية بالتعاون مع مصر والتنسيق مع وزارة الصحة المصرية، حيث يتم استقبال الحالات أولا في مستشفيات العريش لتصنيف الحالات ثم سفر المصابين إلى تركيا.

وأوضح وزير الصحة التركي في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره المصري في معهد ناصر أنه دعا وزير الصحة المصري إلى السفر لتركيا لتبادل الخبرات.

Advertisements

واستقبل الدكتور خالد عبد الغفار  وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، وزير الصحة التركي السيد "فخر الدين قوجة"، وذلك بمطار القاهرة الدولي، بحضور السفير صالح موطلو شن سفير تركيا في مصر.

ورحب الدكتور خالد عبد الغفار بنظيره التركي والوفد المرافق له في زيارتهم لمصر، والتي يتم خلالها تفقد الخدمات الطبية المقدمة للجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين استقبلتهم مصر وكذلك إيصال المساعدات الطبية للجانب الفلسطيني من خلال مصر.

 

تفقد الخدمات الطبية المقدمة للجرحى والمصابين الفلسطينيين

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن زيارة الجانب التركي تشمل أيضًا عقد لقاءات ثنائية لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين في القطاع الصحي، وكذلك زيارة عدد من المنشآت الطبية في مصر.

وقال "عبدالغفار" إن وزير الصحة والسكان أكد أن مصر وتركيا تشهدان فضلًا من التعاون في القطاع الصحي زاخرًا بالعمل على تبادل الخبرات وتكامل الإمكانيات لتحقيق الرفاهية الصحية للشعبين الصديقين، فضلًا عن التقاء البلدين لتحقيق الهدف المشترك نحو تقديم يد العون والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة جراء الأحداث القاسية التي يمرون بها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور فخر الدين قوجه وزير الصحة التركي غزة مستشفيات العريش تركيا وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

مواد متعلقة

وزير الصحة: مستشفيات أمانة المراكز الطبية تقدم خدماتها بمقابل بسيط لا يضاهي التكلفة الفعلية

وزير الصحة يستقبل نظيره التركي لبحث الخدمات المقدمة لأهالي غزة

نقابة الأطباء تطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لكسر الحصار على مستشفيات غزة

معهد ناصر يستقبل 14 حالة من أهالي غزة لتقديم الرعاية الطبية لهم

بعد قليل، مؤتمر صحفي لوزير الصحة مع نظيره التركي

لتجنب التفاعلات الدوائية، هيئة الدواء توجه نصائح مهمة عند استخدام الأنسولين

رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع وزير مالية زيمبابوي سبل التعاون

الصحة العالمية: مرضى السكر أكثر عرضة للنوبات القلبية والسكتات الدماغية والفشل الكلوي

الأكثر قراءة

خبير تكنولوجيا يحذر: هذه التطبيقات تسرق معلوماتك (فيديو)

المقاومة الفلسطينية تنجح في إسقاط مسيرة للاحتلال والسيطرة عليها

تفاصيل قرعة الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر

تفوق سرعة الصوت وتعد العمود الفقري لقوة القاذفات الأمريكية.. معلومات عن بي 1 لانسر (فيديوجراف)

السفير السعودي يصل معبر رفح

أديل تحمل علم فلسطين أثناء حفلها في لاس فيجاس

الجمهور يهاجم محمد رمضان بعد إحيائه حفلا في التجمع الخامس: ناس بتغني وناس بتموت (فيديو)

علماء يكتشفون فيروسا يشبه مصاص الدماء

Advertisements

منوعات

المزيد

علماء يكتشفون فيروسا يشبه مصاص الدماء

ظهرت في كندا، أولى العملات النقدية التي تحمل وجه الملك تشارلز

"إكس" تفشل في حذف المنشورات الرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة

صارخا "فلسطين حرة"، مغني أمريكي يعرض أسماء الأطفال الفلسطينيين ضحايا الوحشية الإسرائيلية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 15-11-2023

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-11-2023 في منتصف التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

تفوق سرعة الصوت وتعد العمود الفقري لقوة القاذفات الأمريكية.. معلومات عن بي 1 لانسر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آيات وسور الشفاء في القرآن الكريم

تفسير حلم ركوب السيارة في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة

ما مدى مسئولية الوالدين تجاه أولادهم وتعليمهم أمور دينهم وتدريبهم عليها.. الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية