أردوغان: إسرائيل إرهابية وحماس حزب سياسي فاز بالانتخابات في فلسطين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إسرائيل إرهابية، مضيفًا أن حركة حماس هي حزب سياسي فاز بالانتخابات في فلسطين.

إبادة جماعية ترتكب في غزة

وأضاف أردوغان، في كلمة أمام البرلمان اليوم الأربعاء، أن هناك إبادة جماعية ترتكب في غزة، مشددًا على أن تركيا ستتخذ خطوات على الساحة الدولية لوقفها.

إسرائيل دولة إرهابية

وتابع: "إذا واصلت إسرائيل مجزرتها، فإن العالم بأسره سيدينها بوصفها دولة إرهابية".

وعلى الجانب الأخر أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن القوات الإسرائيلية أعلنت توقف العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة لمدة 4 ساعات.

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الأعمال العسكرية في منطقتي السلام والنور

وقال أدرعي عبر حسابه على منصة إكس: "اليوم، سنعلق الأعمال العسكرية في منطقتي السلام والنور في الجزء الشمالي من غزة بين الساعة 10:00 صباحًا و2:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي".

وأضاف أن الممر الإنساني لإجلاء المدنيين من شمال غزة سيعمل حتى الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت جرينيتش، ويمتد الطريق على طول طريق صلاح الدين إلى الجنوب من الجيب.

حماس تفقد السيطرة على شمال غزة

وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، إن حركة حماس فقدت السيطرة على شمال غزة وقدم رقم هاتف، وحث سكان القطاع على الإبلاغ في حال حاول أعضاء حماس منع إخلائهم.

ومنذ قليل، أفادت الإذاعة الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يعثر حتى الآن على أي مؤشر على وجود الرهائن داخل مستشفى الشفاء.

عمليات البحث داخل مجمع الشفاء

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية، أن عمليات البحث داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة مستمرة.