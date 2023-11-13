أردوغان يعلق على البيان الختامى للقمة العربية الإسلامية المشتركة ويكشف تحضيراته

عبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم، عن إشادته بنص البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة التى عقدت السبت فى المملكة العربية السعودية.

تعليق أردوغان على بيان القمة العربية الإسلامية

وحسب موقع "ترك برس" أشاد الرئيس رجب طيب أردوغان بالبيان الختامي لقمة الرياض الطارئة والمشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية حول التطورات في قطاع غزة، معتبرا بنود بأنها "نص عملي لا دبلوماسي، وقد تضمن نقاطًا غير مسبوقة".

السيسي وأردوغان، فيتو

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان للصحفيين، على متن الطائرة الرئاسية خلال عودته من القمة المذكورة التي عقدت في الرياض عاصمة السعودية، يوم السبت الماضي.

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد على أن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية "لم يكن ذو طابع نظري فقط، بل نصّ على عناوين عملية"، مثمّنًا وصف المستوطنين بـ "الإرهابيين" في نص البيان.

وأشار إلى إدراج عبارة "كسر الحصار" في البيان الختامي أيضًا، مبينًا أن مثل هذه مصطلحات "تنفيذية أكثر من كونها دبلوماسية"، على حد تعبيره.

تفاصيل ترتيبات البيان الختامى للقمة العربية الإسلامية

ولفت إلى أن أنقرة طلبت إدراج المستجدات الأخيرة في غزة، في البيان الختامي لقمة الرياض بشكل مفصّل، ونالت مبتغاها في ذلك، معربًا عن أمله في أن تكون قرارات القمة وسيلة للخير.

ووفق أردوغان، فإن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وصل الرياض قبل يوم من انعقاد القمة، وذلك لإجراء مباحثات مع نظرائه بالدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بهدف "رسم إطار البيان الختامي معًا".

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وكان شارك الرئيس أردوغان في القمة العربية الإسلامية المشتركة حول التطورات في قطاع غزة، بإلقاء كلمة جدد فيها تنديده بالهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في القطاع، وبالصمت الدولي حيالها.

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