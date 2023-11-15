باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي قبل فترة التوقف الدولي

ترتيب الدوري الفرنسي، يتصدر باريس سان جيرمان قمة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد مرور الجولة الـ 12 وقبل فترة التوقف الدولي خلال شهر نوفمبر الجاري.

وكانت الجولة 12 من الدوري الفرنسي، شهدت إقامة 8 مباريات انتهت ثلاث مباريات بالتعادل مقابل 5 انتصارات، بينما تأجلت مواجهة بريست ضد ستراسبورج، بسبب عاصفة ثلجية.

ويتواجد باريس سان جيرمان في المركز الأول في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة ويليه نيس في المركز الثاني برصيد نيس برصيد 26 نقطة ثم موناكو ثالثا برصيد 24 نقطة.

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ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ 12

1- باريس سان جيرمان 27 نقطة

2- نيس 26 نقطة

3- موناكو 24 نقطة

4- ليل 20 نقطة

5- ستاد ريمس 20 نقطة

6- لانس 16 نقطة

7- لوهافر 15 نقطة

8- ستاد بريست 15 نقطة

9- نانت 14 نقطة

10- مارسيليا 13 نقطة

11- ميتز 13 نقطة

12- مونبلييه 12 نقطة

13- رين 12 نقطة

14- تولوز 12 نقطة

15- ستراسبورج 12 نقطة

16- لوريان 11 نقطة

17- كليرمون فوت 9 نقاط

18- ليون 7 نقاط



جدول ترتيب الدوري الفرنسي

ترتيب هدافي الدوري الفرنسي

يتصدر الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان هدافي الدوري الفرنسي بعد مرور الجولة الـ 12 وقبل فترة التوقف الدولي.

وأحرز كيليان مبابي هاتريك لفريقه باريس سان جيرمان أمام ريمس، ليعزز تصدره قائمة هدافي المسابقة برصيد 13 هدفا، ويبتعد عن أقرب النيجيري آكور أدامز، مهاجم مونبيلييه، أقرب منافسيه صاحب الوصاقة برصيد 7 أهداف.

بينما يتساوى الرباعي، الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم نانت، والأردني موسى التعمري لاعب مونبيلييه، ووسام بن يدر وألكسندر جولوفين، لاعب موناكو بـ 5 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الفرنسي

1- كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان : 13

2- اكور ادامز لاعب مونبلييه: 7 أهداف

3- مصطفى لاعب محمد نانت: 5 أهداف

3- وسام بن يدر لاعب موناكو: 5 أهداف

3- أليكسندر جولوفين لاعب موناكو: 5 أهداف

3- موسى التعمري لاعب مونبلييه: 5 أهداف

4- تيدي توما لاعب ستاد ريمس: 4 أهداف

4- تيس دالينغا لاعب تولوز: 4 أهداف

4- نبيل عليوي لاعب لوهافر: 4 أهداف

5- ابراهيم صلاح لاعب رين: 3 أهداف

5- بافودي دياكيتي لاعب ليل: 3 أهداف

5- تيريم موفي لاعب نيس: 3 أهداف

5- رومان ديل كاستيو لاعب ستاد بريست: 3 أهداف

5- أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان: 3 أهداف

5- فرانك ماجري لاعب تولوز: 3 أهداف

5- فلوريان سوتوكا لاعب لانس: 3 أهداف

وانتقد لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، لاعبه كيليان مبابي، رغم تسجيله هاتريك في الفوز على ريمس بالدوري الفرنسي.

إنريكي يهاجم مبابي



وصرح إنريكي عبر قناة أمازون برايم "ليس لدي ما أقوله عن ثلاثية مبابي، ولكنني لست سعيدا تماما بمستواه، وكان بإمكانه أن يساعد الفريق أكثر بتعليمات مختلفة".

وأضاف "سأتحدث مع كيليان أولا عن ملاحظاتي، ولن أكشف أبدا عن تفاصيل ما سيحدث بيننا، إنه أمر خاص بيني وبين اللاعب".

ونوه "مبابي من أفضل اللاعبين في العالم، ولكننا بحاجة إلى المزيد وننتظر منه مهام أخرى".

في المقابل، أشاد إنريكي بجيانلويجي دوناروما، قائلا "إذا كنت ناديا كبيرا، فيجب أن يكون لديك حارس رائع، لقد تصدى دوناروما للعديد من الكرات بشكل مذهل، هذا هو دوره".

وأكد "فريق ريمس قوي للغاية وضغط بشكل شرس، إنه من أفضل الفرق في الدوري، وسبب لنا مصاعب عديدة، وكانت مواجهته قوية للغاية".

أهداف مباراة باريس سان جيرمان وإستاد ريمس



سجل ثلاثية باريس سان جيرمان النجم كيليان مبابي في الدقائق 3 و59 و82.