في صالح سان جيرمان، تطور جديد في علاقة مبابي وريال مدريد

تحرك الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان بعد تجميد ريال مدريد مفاوضات التوقيع معه في الصيف المقبل.

تحرك مبابي

وذكرت تقارير أن إدارة ريال مدريد انسحبت من صفقة مبابي في الأسبوع الماضي، خوفا من حدوث أزمة في غرفة ملابس النادي الملكي.

ووفقا لشبكة "كانال بلس" الفرنسية، اتفق مبابي على عقد اجتماع مع ناصر الخليفي، رئيس باريس، لمناقشة تجديد عقده مع النادي الذي ينتهي في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع كان مقررا له هذا الأسبوع، لكنه تأجل بسبب مرض ناصر الخليفي وإجرائه لعملية جراحية مؤخرا.

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وكانت العلاقة متوترة بين مبابي والخليفي في الصيف الماضي، بسبب استبعاد اللاعب الفرنسي من المعسكر التحضيري لسان جيرمان، لكن تحسنت الأمور بعد أن تخلى كيليان عن مكافآت الولاء الخاصة بالموسم الحالي.

في المقابل، أشاد إنريكي بجيانلويجي دوناروما، قائلا "إذا كنت ناديا كبيرا، فيجب أن يكون لديك حارس رائع، لقد تصدى دوناروما للعديد من الكرات بشكل مذهل، هذا هو دوره".

وأكد "فريق ريمس قوي للغاية وضغط بشكل شرس، إنه من أفضل الفرق في الدوري، وسبب لنا مصاعب عديدة، وكانت مواجهته قوية للغاية".

أهداف مباراة باريس سان جيرمان وإستاد ريمس

سجل ثلاثية باريس سان جيرمان النجم كيليان مبابي في الدقائق 3 و59 و82.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام إستاد ريمس

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

في خط الدفاع: موكيلي – ماركينيوس – ميلان سكرينيار – فابيان رويز.

في خط الوسط: وارن زائير إيمري – لى كانج إن – سولير.

في خط الهجوم: ديمبيلي – راموس – كيليان مبابي.

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وكان فريق ميلان الإيطالي، فاز بهدفين لهدف أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.