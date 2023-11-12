يلعب لنفسه، صحيفة فرنسية تكشف غضب نجوم سان جيرمان من مبابي

تعرض الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لانتقاد داخلي من زملائه في النادي الباريسي خلال الأيام الأخيرة.

غضب نجوم سان جيرمان من مبابي

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن نجوم باريس غير راضين عن طريقة لعب مبابي وقراراته في المباريات الأخيرة.

وأشارت إلى أن لاعبي باريس منزعجون من مبابي لأنه يلعب لنفسه في المقام الأول، ويرون أن هذا الأمر يظهر في قراراته خلال الأمتار الأخيرة من الملعب.

وأوضحت أن هذا الحديث ظهر في غرفة ملابس باريس تحديدا عقب الخسارة أمام ميلان (1-2)، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

Advertisements

وذكرت أن لاعبي باريس يرون أن مبابي يلعب بشكل فردي، ما تسبب في الأداء المهتز لزميليه في الهجوم جونزالو راموس وراندال كولو مواني.

وذكرت تقارير أن إدارة ريال مدريد انسحبت من صفقة مبابي في الأسبوع الماضي، خوفا من حدوث أزمة في غرفة ملابس النادي الملكي.

ووفقا لشبكة "كانال بلس" الفرنسية، اتفق مبابي على عقد اجتماع مع ناصر الخليفي، رئيس باريس، لمناقشة تجديد عقده مع النادي الذي ينتهي في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع كان مقررا له هذا الأسبوع، لكنه تأجل بسبب مرض ناصر الخليفي وإجرائه لعملية جراحية مؤخرا.

وكانت العلاقة متوترة بين مبابي والخليفي في الصيف الماضي، بسبب استبعاد اللاعب الفرنسي من المعسكر التحضيري لسان جيرمان، لكن تحسنت الأمور بعد أن تخلى كيليان عن مكافآت الولاء الخاصة بالموسم الحالي.

في المقابل، أشاد إنريكي بجيانلويجي دوناروما، قائلا "إذا كنت ناديا كبيرا، فيجب أن يكون لديك حارس رائع، لقد تصدى دوناروما للعديد من الكرات بشكل مذهل، هذا هو دوره".

وأكد "فريق ريمس قوي للغاية وضغط بشكل شرس، إنه من أفضل الفرق في الدوري، وسبب لنا مصاعب عديدة، وكانت مواجهته قوية للغاية".