الأحد 12 نوفمبر 2023
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رياضة

الدوري الفرنسي، نانت يخسر أمام ميتز 3-1 في وجود مصطفى محمد

نانت الفرنسي، فيتو
نانت الفرنسي، فيتو

الدوري الفرنسي، سقط فريق نانت، الذي يضم بصفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام مضيفه ميتز خلال لقاء الفريقين على أرضية ملعب سانت سيمفوريان ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الفرنسي.

 

احداث الـمباراة 

وتقدم فريق ميتز بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة من اللقاء عن طريق الجزائري كيفن فان دين قيطون بكرة من زميله ماثيو أودول.

ونجح فريق نانت في إدراك التعادل سريعًا عن طريق لاعبه النيجيري موسيس سيمون في الدقيقة الرابعة عشر من عمر اللقاء من زميله نيكولاس بالويس.

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واستعاد فريق ميتز التقدم بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 28 من زمن المباراة عن طريق المهاجم سيمون اليسور من تمريرة زميله أبلي جالو.

وانتهب الشوط الأول بتقدم ميتز على حساب نانت بهدفين مقابل هدف.

ومع بداية الشوط الثاني قام بيير أريستوي مدرب نانت باستبدال المهاجم المصري مصطفى محمد في الدقيقة 54 من زمن اللقاء ودفع بماتيس أبلين بدلًا منه.

ونجح فريق ميتز في توسيع الفارق لصالحه بتسجيل الهدف الثالث عن طريق البديل السويدي جويل أسورو في الدقيقة 87 من عمر المباراة

 

تشكيل نانت ضد ميتز

وتواجد مصطفى محمد لاعب منتخبنا الوطني وفريق نانت في التشكيل الأساسي لمباراة ميتز في إطار منافسات الدوري الفرنسي.

وجاء التشكيل على النحو التالي

 

ترتيب نانت بالدوري الفرنسي

ويحتل نانت المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة.

 

وفي المقابل يتواجد نادي ميتز في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقاط حيث حقق 3 انتصارات فقط منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024.

 

تصرف مصطفي محمد

وقام مصطفى محمد مهاجم نانت، بتصرف مفاجئ بعد قرار مدربه بيير آريستوي في لقاء ستاد ريم، في الجولة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي.

 

وخسر نانت على ملعبه لا البوجوار من ضيفه ستاد ريمس بهدف دون رد.

 

وأجرى مدرب نانت تبديلًا بمشاركة ماتيس أبلين على حساب مصطفى محمد في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

 

وتحرك مصطفى محمد بعد استبداله إلى غرف الملابس مباشرة، رافضًا الجلوس على مقاعد بدلاء فريقه تعبيرًا عن غضبه بعد قرار مدربه.

 

وشارك مصطفى محمد أساسيًا، لكنه لم يهز شباك ستاد ريمس.

 

وسجل اللاعب المصري 5 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم قبل طرده في لقاء رين يوم 1 أكتوبر الماضي، وغاب بعدها عن مباراتي ستراسبورج ومونبلييه قبل عودته في مباراة لانس الماضية.

 

ولم يهز مهاجم الفراعنة الشباك مع نانت منذ لقاء لوريان يوم 23 سبتمبر الماضي بالدوري.

 

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