الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يفوز على إستاد ريمس بهاتريك مبابي

الدوري الفرنسي، فاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره ستاد ريمس بنتيجة 3/0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب أوجيست دولون ضمن منافسات الأسبوع الـ 12 من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان وإستاد ريمس

سجل ثلاثية باريس سان جيرمان النجم كيليان مبابي في الدقائق 3 و59 و82.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام إستاد ريمس

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

في خط الدفاع:موكيلي – ماركينيوس – ميلان سكرينيار – فابيان رويز.

في خط الوسط: وارن زائير إيمري – لى كانج إن – سولير.

في خط الهجوم: ديمبيلي – راموس – كيليان مبابي.

Advertisements

وكان فريق ميلان الإيطالي، فاز بهدفين لهدف أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة بسيطرة من ميلان الإيطالي، وأطلق لياو تسديدة قوية في الدقيقة الثالثة تصدى لها دوناروما بنجاح.

وفي الدقيقة السابقة، أرسل ميلان كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء حاول لياو مرواغة أشرف حكيمي لتصل إلى لوفتوس شيك الذي سدد كرة مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة الثامنة، نجح باريس سان جيرمان في خطف هدف التقدم طريق ميلان شكرينيار بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح باريس سان جيرمان على رأس ماركينيوس الذي مرر كرة رائعة إلى ميلان شكرينيار ليسدد الكرة في شباك الفريق الإيطالي.

وفي الدقيقة 12، رد ميلان بهدف التعادل عن طريق رفائيل لياو بعد هجمة مرتدة عن طريق لياو ليمررها إلى جيرو الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى لياو الذي سدد خلفية مزدوجة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 17، كاد باريس سان جيرمان يحرز الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من ديمبلي من الطرف الأيمن كادت تصل إلى مبابي الذي انفرد بالمرمى لكن خروج رائع من حارس المرمى وتصدى للكرة.

بعدها انحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وجاء الهدف الثاني لميلان عن طريق جيرو بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق هيرنانديز على رأس جيرو الذي ارتقى بشكل رائع وسدد الكرة داخل الشباك في الدقيقة 50.



ترتيب المجموعة

دورتمونـد: 7 نقاط

باريــــس: 6 نقاط

ميـــــلان: 5 نقاط

نيوكاسل: 4 نقاط

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي لمباراة ميلان في دوري أبطال أوروبا

جاء تشكيل باريس سان جيرمان أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي - ماركينيوس - شكرينيار - هيرنانديز.

خط الوسط: يوجارتي - إيمري - فيتينيا.

خط الهجوم: ديمبلي - كولو - مبابي.

تشكيل ميلان أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

فيما جاء تشكيل ميلان أمام باريس سان جيرمان على النحو التالي:

حراسة المرمى: ميجنان

خط الدفاع: توموري - هيرنانديز - كالابريا - ثياو

خط الوسط: لوفتس تشيك - ديموارا - تيجاني

خط الهجوم: لياو - جيرو - بولي

ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا

وجاء ترتيب المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم على النحو التالي:

باريس سان جيرمان : 6 نقاط دورتموند: 4 نقاط نيوكاسل يونايتد: 4 نقاط ميلان: نقطتين