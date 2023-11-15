الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وسائل إعلام إسرائيلية تكشف كذب جيش الاحتلال وتعترف بعدم وجود أسرى في مستشفى الشفاء

مستشفى الشفاء، فيتو
مستشفى الشفاء، فيتو

 اقتحام مستشفى الشفاء، اعترفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء،  بعدم وجود معلومات عن تواجد أسرى في مستشفى الشفاء بعد اقتحامه.

اقتحام مستشفى الشفاء في قطاع غزة 

 وفي السياق ذاته علق  البيت الأبيض الأمريكي، في بيان صادر عنه اليوم  على اقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء في غزة.
وقال متحدث باسم الحكومة الأمريكية: "نحن لا نؤيد استهداف المستشفى من الجو ولا نريد أن نرى تبادلًا لإطلاق النار في المستشفى حيث يوجد في مرمى النيران الأبرياء والعاجزون والمرضى الذين يحاولون الحصول على الرعاية الطبية التي يستحقونها".

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وذكّر بتأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بضرورة حماية المستشفيات والمرضى، وقبل الاقتحام أجرى بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مكالمة هاتفية.

وقال البيت الأبيض في بيانه إنهما "ناقشا بشكل مطول الجهود الجارية لضمان إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حماس وبينهم أطفال وعدد من الأمريكيين".

مستشفى الشفاء الأكبر في غزة

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء الأكبر في غزة، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مجمع الشفاء بعد أيام من الغارات والقتال العنيف حوله وحصاره.

وقال شهود عيان إن مئات الجنود اقتحموا المستشفى، مع تواجد العديد من الدبابات.

من جهتهما، تنفي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" هذه الاتهامات بالمطلق، وتؤكدان أنهما لم تستخدما المستشفى لأي أغراض عسكرية أبدا.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان نشرته فجر اليوم الأربعاء، أنها تحمل إسرائيل والولايات المتحدة كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وقال البيان: "نحمل الكيان المحتل وقادته النازيين الجدد، والرئيس بايدن وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لـ مجمع الشفاء الطبي، وما يتعرض له الطاقم الطبي وآلاف النازحين، جراء هذه الجريمة الوحشية بحق مرفق صحي محمي بحكم اتفاقية جنيف الرابعة، وسيحاسب عليها قادة الاحتلال وكل من تواطأ معه في قتل الأطفال والمرضى والمدنيين العزل".

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هشتاج أنقذوا مستشفى الشفاء يتصدر تويتر بعد اقتحام جيش الاحتلال للمجمع الطبي

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مظاهرة أمام البيت الأبيض احتجاجا على اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي في غزة (فيديو)

 

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