الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 368

جيش الإحتلال، فيتو
جيش الإحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل ضابطين خلال المعارك في شمال قطاع غزة  ليرتفع عدد قتلاه إلى 368 منذ الـ7 من أكتوبر. 

جيش الاحتلال الإسرائيلي

 

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنديين قتلا أمس خلال القتال في شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى في الهجوم البري على القطاع إلى 48.

ووفقا لآخر تحديث لبيانات الجيش عبر موقعه الرسمي، فإن القتيلين هما:

   النقيب (احتياط) عمري يوسف دافيد 27 عاما، من كرميئيل، نائب قائد سرية في الكتيبة 9217 من لواء النقب (12).
   النقيب يديديا آشر ليف 26 عاما، ماتال منشيه، نائب قائد السرية في كتيبة شاكيد في لواء جفعاتي.

 حركة المقاومة الفلسطينية

وفي وقت سابق، قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يطيل أمد الحرب لأسباب شخصية ولا يبالي بالإسرائيليين ولا بجنوده في الميدان.

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 حكومة الانتهازي نتنياهو

وأضاف حمدان، في تصريحات صحفية: “نقول للعائلات الإسرائيلية اضغطوا على حكومة الانتهازي نتنياهو ولا تضيعوا الوقت فالوقت يكاد ينفد”.

وعلى الجانب الأخر علق البيت الأبيض على اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء في غزة.

وقال متحدث باسم الحكومة الأمريكية: "نحن لا نؤيد استهداف المستشفى من الجو ولا نريد أن نرى تبادلًا لإطلاق النار في المستشفى حيث يوجد في مرمى النيران الأبرياء والعاجزون والمرضى الذين يحاولون الحصول على الرعاية الطبية التي يستحقونها".

 الجهود الجارية لضمان إطلاق سراح الرهائن

وذكَّر بتأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، على ضرورة حماية المستشفيات والمرضى.

وقبل الاقتحام أجرى بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مكالمة هاتفية.

وقال البيت الأبيض في بيانه إنهما "ناقشا بشكل مطول الجهود الجارية لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس وبينهم أطفال وعدد من الأمريكيين".

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