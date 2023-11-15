الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رياضة

فيتوريا يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن مواجهة منتخب مصر ضد جيبوتي

روي فيتوريا المدير
روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء، للحديث عن استعدادات الفراعنة لمواجهة منتخب جيبوتي، في الجولة الافتتاحية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وينطلق المؤتمر الصحفي للبرتغالي روي فيتوريا في السادسة والنصف مساءا بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة الدولي، والذي يقام تحت إشراف المركز الإعلامي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

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ويلي المؤتمر الصحفي للمدير الفني لـمنتخب مصر، المؤتمر الصحفي للمدير الفني لمنتخب جيبوتي.

فتح مران منتخب مصر لوسائل الإعلام

ووافق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على فتح مران منتخب مصر أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة من الرابعة والربع حتى الرابعة والنصف مساء باستاد القاهرة الدولي.

دخل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أول أمس الإثنين معسكرا تدريبيا في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين، يتخلله مباراتين أمام كل من جيبوتي وسيراليون، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

 

منتخب مصر يستعد لمواجهة جيبوتي، فيتو

 

 

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وتقام مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي غدا الخميس، وتنطلق صافرتها في السادسة مساء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت المفتوحة حصولها على حق بث مباريات جميع مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، سواء المبايات التي تقام على ملعبه أو على ملعب الخصم.

القائمة النهائية لمنتخب مصر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، صباح الخميس الماضي، القائمة النهائية للفراعنة والتي ضمت 17 لاعبا محليا بالإضافة إلى ثمانية لاعبين محترفين، استعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مواجهتا جيبوتي وسيراليون في الجولتين الافتتاحيتين في تصفيات كأس العالم.

وضمت القائمة كل من:

محمد الشناوي 
محمد صبحي 
أحمد الشناوي 
محمد هاني
عمر كمال 
علي جبر 
محمد عبد المنعم
أحمد سامي
رامي ربيعة
محمد حمدي
أحمد فتوح 
طارق حامد
مروان عطية
محمد النني
أمام عاشور
أحمد سيد زيزو 
محمود حمادة 
حمدي فتحي
محمد صلاح
مصطفي فتحي
مصطفي محمد
محمد شريف
محمود حسن تريزيجيه 
عمر مرموش 
حسين الشحات.

مواجهة جيبوتي وسيراليون بالقوة الضاربة

وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إنه يجب البدء بقوة خلال مشوار منتخب مصر بالتصفيات من خلال تحقيق الفوز بالجولة الأولى على جيبوتي.

وأضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي الأخير بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة: "لابد أن نبدأ التصفيات بالقوة الضاربة ولابد من تحقيق الفوز في الجولة الأولى ولا يجب الاستخفاف بأي خصم مهما كان مستواه او تصنيفه، هدفنا عدم التفريط في أي نقاط".

وتابع: "يجب أن يكون إعدادنا للتصفيات في منتهى القوة وندخل المنافسة بمنتهى القوة مع استغلال شهر ديسمبر من أجل الاستعداد الجيد لبطولة أمم أفريقيا".

موعد السفر إلى ليبيريا

وحدد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يوم ١٧ نوفمبر موعدا لسفر بعثة الفراعنة إلى ليبيريا على أن تكون العودة يوم ٢٠ إلى القاهرة.

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