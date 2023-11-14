منتخب مصر يبدأ رحلة المونديال، ضربة البداية أمام جيبوتي، وصدارة المجموعة كلمة السر

تصفيات كأس العالم، يستهدف منتخب مصر تحقيق حلم التأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه، خاصة بعد النظام الجديد الذي اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للتأهل لنهائيات كأس العالم في نسختها المقبلة وتخصيصه 9 مقاعد للقارة الأفريقية.

وتستضيف بطولة كأس العالم 2026، قارة أمريكا الشمالية، وتحديدا بتنظيم مشترك من 3 بلدان هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026، كانت قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، أوقعت منتخب مصر في المجموعة الأولى مع خمس منتخبات هي بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ويشارك 54 منتخبًا إفريقيًا في تصفيات القارة المؤهلة للمونديال، وهي جميع الدول المشاركة في الاتحاد الإفريقي، يتم تقسيمها على 9 مجموعات بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة.

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مواعيد وترتيب مواجهات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم:



الجولة الأولى مصر وجيبوتي داخل الأرض يوم الخميس المقبل

الجولة الثانية سيراليون ومصر خارج الأرض يوم الأحد 19 نوفمبر الجاري

الجولة الثالث مصر وبوركينا فاسو داخل الأرض من 3 إلى 11 يونيو 2024

الجولة الرابعة غينيا بيساو ومصر خارج الأرض من 3 إلى 11 يونيو 2024

الجولة الخامسة إثيوبيا ومصر خارج الأرض من 17 – 25 مارس 2025

الجولة السادسة مصر وسيراليون داخل الأرض من 17 – 25 مارس 2025

الجولة السابعة مصر وأثيوبيا داخل الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025

الجولة الثامنة بوركينا ومصر خارج الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025

الجولة التاسعة جيبوتي ومصر خارج الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025

الجولة العاشرة مصر وغينيا بيساو داخل الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات التسعة إلى منافسات كأس العالم بشكل مباشر، بعدما ارتفع عدد مقاعد إفريقيا لـ9 مقاعد، وسيتم اختيار أفضل 4 منتخبات بالمركز الثاني للمشاركة في ملحق قاري.

النظام الجديد للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026

كان الاتحاد الأفريقي أعلن النظام الجديد للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث تم تقسيم المنتخبات الأعضاء في الـ "كاف"،ويبلغ عددهم 54 منتخبًا، على 9 مجموعات تضم كل منها 6 منتخبات.

تقام مباريات المنتخبات في كل مجموعة 10 مباريات بنظام الذهاب والعودة، على أن يتأهل المتصدر مباشرة إلى مونديال 2026، ثم يتأهل 4 منتخبات أصحاب أفضل ثوانى في كل لمجموعات إلى الملحق، حيث سيتواجه فريقان في نصف النهائي ثم النهائي ليتأهل من القارة السمراء منتخب إضافى لخوض الملحق العالمى، بخلاف الـ9 منتخبات المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

ودخل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أمس الإثنين معسكرا تدريبيا في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين، يتخلله مباراتين أمام كل من جيبوتي وسيراليون، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وتقام مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي يوم الخميس المقبل ١٦ نوفمبر الجاري وتنطلق صافرتها في السادسة مساء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت المفتوحة حصولها على حق بث مباريات جميع مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، سواء المبايات التي تقام على ملعبه أو على ملعب الخصم.

القائمة النهائية لمنتخب مصر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، صباح الخميس الماضي، القائمة النهائية للفراعنة والتي ضمت 17 لاعبا محليا بالإضافة إلى ثمانية لاعبين محترفين، استعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مواجهتا جيبوتي وسيراليون في الجولتين الافتتاحيتين في تصفيات كأس العالم.

وضمت القائمة كل من:

محمد الشناوي

محمد صبحي

أحمد الشناوي

محمد هاني

عمر كمال

علي جبر

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

رامي ربيعة

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

محمد النني

أمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حمادة

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

مصطفي محمد

محمد شريف

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

حسين الشحات.

مواجهة جيبوتي وسيراليون بالقوة الضاربة

وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إنه يجب البدء بقوة خلال مشوار منتخب مصر بالتصفيات من خلال تحقيق الفوز بالجولة الأولى على جيبوتي.

وأضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي الأخير بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة: "لابد أن نبدأ التصفيات بالقوة الضاربة ولابد من تحقيق الفوز في الجولة الأولى ولا يجب الاستخفاف بأي خصم مهما كان مستواه او تصنيفه، هدفنا عدم التفريط في أي نقاط".

وتابع: "يجب أن يكون إعدادنا للتصفيات في منتهى القوة وندخل المنافسة بمنتهى القوة مع استغلال شهر ديسمبر من أجل الاستعداد الجيد لبطولة أمم أفريقيا".

موعد السفر إلى ليبيريا

وحدد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يوم ١٧ نوفمبر موعدا لسفر بعثة الفراعنة إلى ليبيريا على أن تكون العودة يوم ٢٠ إلى القاهرة.

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