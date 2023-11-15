الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الهباش: مئات آلاف الفلسطينيين ما زالوا في شمال غزة ونركز حاليا على كيفية وقف النار

قصف غزة، فيتو
قصف غزة، فيتو

غزة الأن ،  شدد محمود  الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على أن هدف السلطة الفلسطينية الآن يتركز على كيفية وقف النار في غزة.

 

قال محمود الهباش لـ"العربية/الحدث" أمس إنه "لا يمكن أبدًا فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس"، مؤكدا أن مستقبل قطاع غزة هو مستقبل الضفة الغربية والقدس، مشيرا إلى أن مئات آلاف الفلسطينيين ما زالوا في شمال غزة.

 

خطة إسرائيل بعد الحرب تتركز على حتمية وجودها الأمني


يشار إلى أنه وسط الغموض الذي يلف الطروحات أو المخططات الإسرائيلية لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقت سابق ردًا على سؤال بشأن تولي السلطة الفلسطينية مسؤولية غزة، إن إسرائيل يجب أن يكون لها "السيطرة الأمنية الكاملة لدخول القطاع وقتما شاءت للقضاء على أي إرهابيين".

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فيما أشار المستشار البارز لنتنياهو، مارك ريجيفن لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، بوقت سابق أمس إن خطة إسرائيل لفترة ما بعد الحرب تتركز على حتمية وجودها الأمني في غزة لكن دون إعادة احتلال القطاع أو حكمه.

وأضاف: "أعتقد أنه يمكن خلق وضع أكثر مرونة يتيح لنا القدرة على دخول القطاع والخروج منه وقت الحاجة للتعامل مع الوضع الأمني هناك".

طرح خيارات عدة


يذكر أن العديد من الخيارات كانت طرحت على طاولة الدول الغربية لمستقبل القطاع الفلسطيني الساحلي الذي يسكنه أكثر من 2.3 مليون نسمة، من بينها احتمال تواجد قوات حفظ سلام، أو حتى قوات غربية، فضلًا عن إمكانية إدارة غزة من قبل السلطة الفلسطينية.

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غزة الان مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس قطاع غزة الضفة الغربية القدس السلطة الفلسطينية

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